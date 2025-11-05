L-Gante sorprendió al decir que le gustaría ser presidente

“Me rompe las pelotas”: Oriana Sabatini habló sobre los rumores de infidelidad
La actriz desmintió versiones sobre una supuesta crisis con Paulo Dybala y ratificó su confianza en él. “Yo confío que no me va a cagar nunca”, afirmó.
El artista habló de política en "Almorzando con Juana" y también se refirió a su conflicto con su exmanager, Maxi El Brother.
Durante su participación en el programa Almorzando con Juana, L-Gante sorprendió al confesar que le gustaría ser presidente. El comentario surgió durante un intercambio con Virginia Gallardo, reciente diputada libertaria, quien entre risas respondió: “¡Va por vos, Milei!”.
El cantante agregó: “Mientras no necesite robar, golazo”, provocando risas entre los comensales y la propia conductora, Juana Viale.
Además, L-Gante habló sobre su conflicto con su exmanager, Maxi El Brother, con quien rompió luego de cinco años de trabajo conjunto. Según contó, el productor le reclama un millón y medio de dólares y el registro de sus actividades, pero aclaró que su decisión de separarse fue “por perder el control de su trabajo y acumular muchas presiones”.
La artista contó que antes de su actual gestación atravesó una pérdida y reflexionó sobre su relación con el cuerpo y la maternidad tras superar trastornos alimenticios.
El youtuber uruguayo cerrará “El Mundo de Fede Vigevani” con una gran función en Buenos Aires el 22 de diciembre.
La conductora puso en duda la veracidad de la denuncia por amenazas presentada por la modelo y defendió a Marcelo Tinelli durante su programa radial.
La hija de Marcelo Tinelli compartió en TikTok reflexiones personales que confirman un momento de fuerte distanciamiento con su padre. Su madre, Paula Robles, aparece como su principal sostén emocional.
El artista contó que registró “hace muy poco” su nombre y que, por un descuido, otro podría haberlo hecho antes. Además, intimó a su exmánager Maxi “El Brother” a entregar documentación contable.
El ministro de Economía, Pablo Olivares, confirmó que el Gobierno provincial compensará la diferencia con la inflación, aunque sin habilitar una nueva negociación paritaria hasta fin de año.
El presidente Diego Milito confirmó que Racing quiere extender el contrato de Gustavo Costas por un año más. El entrenador respondió con un mensaje de gratitud y emoción.
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares se reunirá el viernes 7 de noviembre. Los sueldos oficiales están congelados desde septiembre y la brecha con los valores reales llega al 65%.
El pequeño permanece hospitalizado en el Vilela con graves lesiones. Un hombre de 47 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia provincial.
El organismo actualizó los haberes y asignaciones familiares con una suba del 2,08%.
