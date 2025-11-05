L-Gante sorprendió al decir que le gustaría ser presidente

Durante su participación en el programa Almorzando con Juana, L-Gante sorprendió al confesar que le gustaría ser presidente. El comentario surgió durante un intercambio con Virginia Gallardo, reciente diputada libertaria, quien entre risas respondió: “¡Va por vos, Milei!”.

El cantante agregó: “Mientras no necesite robar, golazo”, provocando risas entre los comensales y la propia conductora, Juana Viale.

Además, L-Gante habló sobre su conflicto con su exmanager, Maxi El Brother, con quien rompió luego de cinco años de trabajo conjunto. Según contó, el productor le reclama un millón y medio de dólares y el registro de sus actividades, pero aclaró que su decisión de separarse fue “por perder el control de su trabajo y acumular muchas presiones”.