El Gobierno reabre la paritaria del personal doméstico para actualizar salarios

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares se reunirá el viernes 7 de noviembre. Los sueldos oficiales están congelados desde septiembre y la brecha con los valores reales llega al 65%.

04/11/2025
El Gobierno nacional reactivó la convocatoria para discutir nuevos aumentos en los salarios del personal doméstico. La reunión fue fijada para este viernes 7 de noviembre, a las 10.30, en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, según la Resolución 2/2025 publicada en el Boletín Oficial y firmada por Sara Alicia Gatti.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) evaluará la actualización de la escala salarial de un sector que agrupa a más de 1,3 millones de trabajadoras y trabajadores en todo el país. La cita llega en medio de una marcada diferencia entre los valores oficiales y los montos efectivamente abonados, que según los sindicatos alcanzan hasta un 65%.

Desde septiembre, cuando se completó el último tramo de la paritaria, los salarios mínimos permanecen congelados. En la actualidad, el valor oficial por hora para tareas generales es de $3.052,99 con retiro y $3.293,99 sin retiro, mientras que en la práctica los pagos rondan o superan los $6.500, especialmente en zonas urbanas del conurbano bonaerense.

El encuentro de este viernes buscará acordar una recomposición acorde con la inflación acumulada y las diferencias regionales. Los gremios del sector reclaman que el nuevo esquema salarial contemple la pérdida de poder adquisitivo y refleje la realidad del mercado laboral, uno de los más feminizados y precarizados del país.

