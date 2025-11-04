El Gobierno reabre la paritaria del personal doméstico para actualizar salarios

El Gobierno nacional reactivó la convocatoria para discutir nuevos aumentos en los salarios del personal doméstico. La reunión fue fijada para este viernes 7 de noviembre, a las 10.30, en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, según la Resolución 2/2025 publicada en el Boletín Oficial y firmada por Sara Alicia Gatti.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) evaluará la actualización de la escala salarial de un sector que agrupa a más de 1,3 millones de trabajadoras y trabajadores en todo el país. La cita llega en medio de una marcada diferencia entre los valores oficiales y los montos efectivamente abonados, que según los sindicatos alcanzan hasta un 65%.

Desde septiembre, cuando se completó el último tramo de la paritaria, los salarios mínimos permanecen congelados. En la actualidad, el valor oficial por hora para tareas generales es de $3.052,99 con retiro y $3.293,99 sin retiro, mientras que en la práctica los pagos rondan o superan los $6.500, especialmente en zonas urbanas del conurbano bonaerense.

El encuentro de este viernes buscará acordar una recomposición acorde con la inflación acumulada y las diferencias regionales. Los gremios del sector reclaman que el nuevo esquema salarial contemple la pérdida de poder adquisitivo y refleje la realidad del mercado laboral, uno de los más feminizados y precarizados del país.