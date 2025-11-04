FIFA confirmó la sanción a Malasia y a tres futbolistas argentinos

La FIFA ratificó este lunes las sanciones impuestas a la Federación de Fútbol de Malasia y a siete jugadores extranjeros, entre ellos tres argentinos, por falsificación de documentos para obtener la nacionalidad malaya.

El caso, que se conoció a fines de septiembre, reveló que la federación presentó documentación falsa para nacionalizar futbolistas e incorporarlos a su liga local. Los argentinos involucrados son Imanol Machuca (Vélez), Facundo Garcés y Rodrigo Holgado, quienes junto a João Figueiredo, Jon Irazábal, Héctor Hevel y Gabriel Arrocha habían sido suspendidos de manera provisional.

Tras la apelación presentada por la federación malaya, la Comisión de Apelación de la FIFA decidió mantener la sanción original por violación del artículo 22 del Código Disciplinario, que prohíbe el uso de documentación falsa o manipulada.

De esta manera, los futbolistas no podrán volver a competir oficialmente hasta septiembre de 2026 y deberán abonar una multa de 2.000 francos suizos cada uno. En tanto, la Federación de Malasia deberá pagar 350.000 francos suizos al organismo internacional.

La entidad asiática aún tiene la posibilidad de recurrir la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en un plazo de 21 días. Desde la federación argumentaron que la resolución es “inexacta” e “injusta”, y sostuvieron que los jugadores actuaron “de buena fe” durante el proceso.