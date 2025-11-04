Vaca Muerta generó casi el 90% del superávit comercial argentino en 2025

YPF y ENI sellan alianza con fondo de ADNOC para el GNL argentino
La balanza energética acumuló un superávit de USD 5.368 millones hasta septiembre, impulsado por el salto exportador del petróleo. El nuevo oleoducto al Atlántico y los proyectos de GNL marcan un cambio estructural.
El desarrollo de Vaca Muerta consolidó en 2025 su aporte decisivo a la economía argentina. Según la consultora Economía y Energía, el saldo de la balanza energética alcanzó hasta septiembre un superávit de USD 5.368 millones, un 45% más que el año anterior. Ese monto representa casi el 90% del superávit total de la balanza comercial de bienes del país en el mismo período.
El presidente Javier Milei había anticipado que “le van a salir dólares por las orejas” a la Argentina, aludiendo al potencial exportador del sector energético y minero. Los datos confirman que el complejo oil & gas, junto al agro, fue el principal motor del ingreso de divisas en lo que va del año.
El informe, dirigido por Nicolás Arceo, ex director de YPF, señala que el crecimiento del superávit se explica por un aumento del 13% en las exportaciones y una reducción del 21% en las importaciones energéticas. En particular, las ventas de crudo aumentaron 21% en valor gracias a un incremento del 41% en volumen, que compensó la caída del 14% en los precios internacionales.
Hasta 2023, la balanza energética argentina era deficitaria. La tendencia se revirtió en 2024 y este año podría marcar un récord histórico. El cambio está respaldado por inversiones privadas y obras de infraestructura clave, como el oleoducto Vaca Muerta Sur, cuya última soldadura se completó este fin de semana.
Esa obra, impulsada por YPF junto a Pluspetrol, PAE, Pampa Energía, Vista, Chevron, Shell y Tecpetrol —bajo el consorcio Vaca Muerta Oil Sur (VMOS)— permitirá exportar desde 2027 más de USD 15.000 millones anuales, según proyecciones del sector.
A ello se suman los planes de exportación de gas natural licuado (GNL), que podrían generar ingresos por más de USD 30.000 millones anuales hacia 2030. Analistas de Wood Mackenzie y Rystad Energy destacan que Vaca Muerta ya es el mayor emprendimiento de hidrocarburos no convencionales fuera de Norteamérica y continúa expandiendo su capacidad productiva y exportadora.
En paralelo, las empresas del sector avanzan con financiamiento internacional. YPF cerró recientemente dos operaciones por USD 1.200 millones para potenciar las exportaciones y el desarrollo de GNL, mientras Tecpetrol colocó un bono por USD 750 millones. Este flujo de capitales, junto al superávit energético, redefine el panorama fiscal y cambiario de la Argentina.
