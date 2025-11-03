Recaudación: el Gobierno difunde los ingresos de octubre

El Gobierno nacional difundirá esta tarde la recaudación impositiva de octubre. El dato incorporará el efecto de la eliminación de retenciones y de un menor nivel de actividad, factores que—según estimaciones previas—anticipan una merma en los ingresos fiscales.

Desde el sector agroexportador informaron que la liquidación alcanzó US$ 1.117 millones, una baja del 56% interanual y del 84% frente a septiembre. En ese contexto, se espera una contracción sensible en los derechos de exportación.

A la par, tributos ligados a la dinámica interna, como el IVA y el impuesto a los débitos y créditos bancarios, mostrarían caídas asociadas al estancamiento de la actividad. Además, la eliminación de este último tributo incide en la comparación interanual, con un recorte estimado superior a $600.000 millones.

Con menos recursos disponibles, el Ejecutivo deberá reasignar partidas y ajustar gastos para sostener el equilibrio fiscal. La baja por derechos de exportación afecta las cuentas nacionales, pero no la coparticipación, ya que no se trata de un impuesto distribuible a provincias.