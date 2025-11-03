Recaudación: el Gobierno difunde los ingresos de octubre

Banco Nación sube a 6% la tasa de hipotecas UVA
La entidad estatal aumentó del 4,5% al 6% la tasa de sus créditos hipotecarios ajustados por UVA. Analistas prevén que otros bancos sigan el mismo camino.
Hacienda publicará hoy el dato de recaudación, con impacto de menores retenciones y actividad estancada. La liquidación del agro cayó con fuerza y presionará a la caja nacional.Economía03/11/2025SOFIA ZANOTTI
El Gobierno nacional difundirá esta tarde la recaudación impositiva de octubre. El dato incorporará el efecto de la eliminación de retenciones y de un menor nivel de actividad, factores que—según estimaciones previas—anticipan una merma en los ingresos fiscales.
Desde el sector agroexportador informaron que la liquidación alcanzó US$ 1.117 millones, una baja del 56% interanual y del 84% frente a septiembre. En ese contexto, se espera una contracción sensible en los derechos de exportación.
A la par, tributos ligados a la dinámica interna, como el IVA y el impuesto a los débitos y créditos bancarios, mostrarían caídas asociadas al estancamiento de la actividad. Además, la eliminación de este último tributo incide en la comparación interanual, con un recorte estimado superior a $600.000 millones.
Con menos recursos disponibles, el Ejecutivo deberá reasignar partidas y ajustar gastos para sostener el equilibrio fiscal. La baja por derechos de exportación afecta las cuentas nacionales, pero no la coparticipación, ya que no se trata de un impuesto distribuible a provincias.
El ENRE oficializó un incremento promedio del 3,5% en las boletas y dispuso que Edenor y Edesur pasen a lectura mensual de los medidores.
El Gobierno aplicó un nuevo aumento al impuesto a los combustibles
El Gobierno deberá afrontar el lunes un vencimiento impostergable de intereses del préstamo tomado en 2018. Las reservas caerán tras el desembolso.
La medida fue oficializada en el Boletín Oficial y comenzará a regir desde el 1° de noviembre. El incremento fue dispuesto por el Ministerio de Economía y el ENARGAS deberá aplicarlo en las facturas.
La reanudación de las compras chinas de soja estadounidense presiona los precios internacionales y podría reducir la demanda del grano argentino.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
La artista argentina sumó una función en Buenos Aires y llevará su festival a cinco ciudades de Latinoamérica en 2026.
El ministro de Economía, Pablo Olivares, confirmó que el Gobierno provincial compensará la diferencia con la inflación, aunque sin habilitar una nueva negociación paritaria hasta fin de año.
El “Mellizo” aseguró que seguirá en Vélez hasta 2026 y le cerró la puerta a un regreso al Xeneize. Además, habló del tenso reencuentro con Carlos Tevez.
Ocurrió esta madrugada, cerca de las 02:30. Colisionaron dos autos casi de frente en jurisdicción de Teodelina. Tres personas resultaron heridas.
La derrota 1-0 ante Gimnasia dejó al Millonario tercero en la tabla anual y a cuatro puntos de Boca, con dos fechas por jugar. El Superclásico en La Bombonera aparece como decisivo.
La diputada fue seleccionada entre más de 400 postulaciones mundiales y será la única santafesina en el congreso.