Muestra Folklórica en Teodelina: una noche para celebrar lo nuestro

La actividad, organizada por el Gobierno de Teodelina mediante el Área de Cultura y Educación, propone una noche de música y danza para celebrar las raíces locales junto a familias y amigos.

El encuentro será el viernes 21 de noviembre, desde las 19, en la Pista Municipal, con la presentación de bailarines y grupos folklóricos de la localidad.



Desde la organización confirmaron que habrá servicio de buffet durante toda la jornada. La propuesta busca fortalecer la identidad cultural, brindar espacios de difusión a artistas del pueblo y fomentar la participación comunitaria.

La invitación es abierta y gratuita para vecinos y visitantes de la región.