Muestra Folklórica en Teodelina: una noche para celebrar lo nuestro

El Gobierno de Teodelina, a través del Área de Cultura y Educación, invita a la Muestra Folklórica el viernes 21 de noviembre, a las 19, en la Pista Municipal. Habrá servicio de buffet y participación de bailarines locales.

Teodelina03/11/2025
La actividad, organizada por el Gobierno de Teodelina mediante el Área de Cultura y Educación, propone una noche de música y danza para celebrar las raíces locales junto a familias y amigos.
El encuentro será el viernes 21 de noviembre, desde las 19, en la Pista Municipal, con la presentación de bailarines y grupos folklóricos de la localidad.
Desde la organización confirmaron que habrá servicio de buffet durante toda la jornada. La propuesta busca fortalecer la identidad cultural, brindar espacios de difusión a artistas del pueblo y fomentar la participación comunitaria.
La invitación es abierta y gratuita para vecinos y visitantes de la región.

