Muestra Folklórica en Teodelina: una noche para celebrar lo nuestro

Teodelina lanza la 1ª edición del Cicloturismo
Será el sábado 7 de diciembre, con salida desde el Balneario El Edén. Habrá desayuno, kit, hidratación, medalla y sorteos; la inscripción cuesta $10.000.
El Gobierno de Teodelina, a través del Área de Cultura y Educación, invita a la Muestra Folklórica el viernes 21 de noviembre, a las 19, en la Pista Municipal. Habrá servicio de buffet y participación de bailarines locales.Teodelina03/11/2025SOFIA ZANOTTI
La actividad, organizada por el Gobierno de Teodelina mediante el Área de Cultura y Educación, propone una noche de música y danza para celebrar las raíces locales junto a familias y amigos.
El encuentro será el viernes 21 de noviembre, desde las 19, en la Pista Municipal, con la presentación de bailarines y grupos folklóricos de la localidad.
Desde la organización confirmaron que habrá servicio de buffet durante toda la jornada. La propuesta busca fortalecer la identidad cultural, brindar espacios de difusión a artistas del pueblo y fomentar la participación comunitaria.
La invitación es abierta y gratuita para vecinos y visitantes de la región.
Será el sábado 7 de diciembre, con salida desde el Balneario El Edén. Habrá desayuno, kit, hidratación, medalla y sorteos; la inscripción cuesta $10.000.
El Gobierno de Teodelina invita a disfrutar de una noche especial dedicada a la música, con un espectáculo de piano en vivo que promete emocionar al público.
El Gobierno de Teodelina realizó un sentido homenaje a Roberto Carena durante el Festival de Tango, con la participación de reconocidos artistas y una gran concurrencia de público.
El Gobierno local y la ASSAL convocan a vecinos interesados en obtener el carnet de manipulador. El examen presencial será el 12 de noviembre en la Biblioteca Popular.
El siniestro ocurrió en la intersección de San Martín y Simón Yondo. Una mujer y un hombre fueron trasladados al hospital local con lesiones de consideración.
La Comuna de Teodelina abrió la inscripción para emprendimientos gastronómicos que deseen sumarse al Patio de Comidas durante la temporada de verano 2025/26.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
La artista argentina sumó una función en Buenos Aires y llevará su festival a cinco ciudades de Latinoamérica en 2026.
El ministro de Economía, Pablo Olivares, confirmó que el Gobierno provincial compensará la diferencia con la inflación, aunque sin habilitar una nueva negociación paritaria hasta fin de año.
El “Mellizo” aseguró que seguirá en Vélez hasta 2026 y le cerró la puerta a un regreso al Xeneize. Además, habló del tenso reencuentro con Carlos Tevez.
Ocurrió esta madrugada, cerca de las 02:30. Colisionaron dos autos casi de frente en jurisdicción de Teodelina. Tres personas resultaron heridas.
El ENRE oficializó un incremento promedio del 3,5% en las boletas y dispuso que Edenor y Edesur pasen a lectura mensual de los medidores.
La derrota 1-0 ante Gimnasia dejó al Millonario tercero en la tabla anual y a cuatro puntos de Boca, con dos fechas por jugar. El Superclásico en La Bombonera aparece como decisivo.
La diputada fue seleccionada entre más de 400 postulaciones mundiales y será la única santafesina en el congreso.