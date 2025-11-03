AVB: Olimpia goleó, Centenario y Firmat firmes; triunfos de Sportsman e Independiente

La fecha del Clausura 2025 de la Asociación Venadense de Básquet dejó golazos, certezas en la pelea alta y un cierre dramático en Villa Cañás. Olimpia Club aplastó 123-38 a Peñarol de Elortondo y ratificó su liderato con récord 16-1. Luciano Ravera (23, cinco triples), Bautista Bazzeti (20, cinco triples) e Ignacio Eder (15 y 11 rebotes) comandaron una exhibición con 33/43 en dobles y 17/37 en triples.

Centenario de Venado superó 97-60 a Atlético Elortondo con goleo repartido: Jeremías Cardona (17), Juan Cruz Kusnier (15) y Valentín Spessot (13) lideraron a un equipo que metió 18 triples; en la visita, Eloy Fantino terminó con 20. El “Cuevero” sostiene el segundo puesto (15-2).

Firmat FBC venció 83-63 a Atenas y refuerza el tercer lugar. Lautaro Cabrera brilló con 19 puntos y 11 rebotes, escoltado por Elías Iñíguez (17). En el Griego, Bautista Peralta aportó 21.

En Villa Cañás, Sportsman celebró un 66-65 de alto voltaje ante Ciudad de Venado. Tadeo Verbauwede fue decisivo con 21 puntos; Nicolás Ruiz sumó 13 con 7 rebotes. Para Ciudad, Franco Montemagio anotó 15 y Francisco Saucedo firmó doble-doble (12 y 10).

En Firmat, Independiente de Chañar Ladeado dio el golpe: 86-78 a Argentino. Nicolás Galante aportó 18 y 12 rebotes, Alexander Fermani 19 y Fabrizio Timoni 15; en el local, Juan Fogolín fue el máximo anotador de la fecha con 32.

Cómo quedó la tabla (resumen)

Olimpia 16-1 (33 pts); 2) Centenario 15-2 (32); 3) Firmat 12-5 (29); 4) Ciudad 11-6 (28); 5) Atenas 8-9 (25); 6) Atlético Elortondo 8-9 (25); 7) Sportsman 7-10 (24); 8) Independiente (Chañar) 5-11 (21); 9) Argentino (Firmat) 2-14 (18); 10) Peñarol 0-17 (17)