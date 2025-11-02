El Gobierno aplicó un nuevo aumento al impuesto a los combustibles

El presidente Javier Milei dispuso una nueva modificación en el esquema de actualización de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. La medida, oficializada mediante el Decreto 782/2025, comenzará a regir parcialmente desde el 1° de noviembre.

El texto, publicado en el Boletín Oficial y firmado también por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, modifica el Decreto 617/2025 que establecía la actualización automática por inflación. En su lugar, el Gobierno definió un nuevo cronograma dividido en dos etapas —noviembre y diciembre— con el fin de “continuar estimulando el crecimiento económico a través de un sendero fiscal sostenible”.

De acuerdo con la normativa, los tributos se ajustarán tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será la encargada de calcular los montos actualizados cada trimestre.

Durante noviembre, las naftas sin plomo con más de 92 RON y la nafta virgen pagarán un incremento de $15,557 por unidad en el impuesto a los combustibles líquidos y $0,953 en el impuesto al dióxido de carbono. En tanto, el gasoil tendrá una suba de $12,639, con un diferencial de $6,844 para las zonas patagónicas, y un aumento de $1,441 en el impuesto al CO₂.

El segundo tramo del ajuste, previsto para el 1° de diciembre, completará las actualizaciones pendientes de 2024 y de los dos primeros trimestres de 2025. Con esto, el Ejecutivo busca normalizar gradualmente los valores impositivos que estuvieron postergados en los últimos años para mitigar el impacto inflacionario en los precios de los combustibles.