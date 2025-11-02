Un hombre resultó herido tras caer de su caballo en zona rural de Villa Cañás

Nueva jornada gratuita de castración y vacunación en Villa Cañás
El sábado 8 de noviembre se realizará una nueva jornada de castración gratuita de perros y gatos. También se aplicarán vacunas antirrábicas.
Ocurrió durante la madrugada del domingo. El hombre fue asistido por personal de salud y trasladado para estudios.Villa Cañás02/11/2025LORENA ACOSTA
Siendo la 1:41 de la madrugada, un llamado a la base operativa alertó sobre un accidente en zona rural de Villa Cañás. Un hombre mayor de edad había sufrido una caída de su caballo, lo que motivó la rápida intervención de los servicios de emergencia.
En el lugar trabajaron personal del Sistema de Emergencias 107 y un médico de Emcofir, quienes evaluaron al paciente y dispusieron su traslado al Samco local para la realización de estudios complementarios.
El procedimiento contó además con el apoyo de personal policial.
Una velada cargada de emociones y talento reunió a docentes, estudiantes y familias de la Escuela Nacional N°38.
El servicio de emergencias acudió al lugar tras un aviso del monitoreo municipal. El hombre, mayor de edad, fue trasladado al hospital local por precaución.
La Municipalidad invita a participar del taller gratuito de cerámica Chaná, donde se construirá un horno y se realizará una quema tradicional, recuperando saberes ancestrales.
La Policía intervino tras una pelea entre dos mujeres que terminó con destrozos y corridas en el edificio.
Una noche especial de música coral en el Club Argentino de Servicio
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
La artista argentina sumó una función en Buenos Aires y llevará su festival a cinco ciudades de Latinoamérica en 2026.
Una investigación judicial encabezada por el fiscal Iván Raposo permitió desarticular una organización dedicada al narcomenudeo. Hubo allanamientos, secuestro de cocaína y prisión preventiva para los acusados.
La diputada nacional electa Caren Tepp desmintió las denuncias sobre presunto financiamiento irregular y habló de una “campaña de noticias falsas” en su contra.
El Ejecutivo de Javier Milei avanza con la licitación de rutas, represas y empresas estatales en una nueva fase de su plan económico.
El nuevo espacio educativo fue ejecutado por el Gobierno comunal en el marco del programa provincial “Mil Aulas”. La obra fortalece la infraestructura escolar y refuerza el compromiso con la educación pública.
El romance entre la cantante rosarina y el futbolista español habría llegado a su fin, según movimientos en redes sociales y fuentes cercanas al entorno.