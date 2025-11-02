Un hombre resultó herido tras caer de su caballo en zona rural de Villa Cañás

Siendo la 1:41 de la madrugada, un llamado a la base operativa alertó sobre un accidente en zona rural de Villa Cañás. Un hombre mayor de edad había sufrido una caída de su caballo, lo que motivó la rápida intervención de los servicios de emergencia.

En el lugar trabajaron personal del Sistema de Emergencias 107 y un médico de Emcofir, quienes evaluaron al paciente y dispusieron su traslado al Samco local para la realización de estudios complementarios.

El procedimiento contó además con el apoyo de personal policial.