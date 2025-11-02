Stéfano Di Carlo, nuevo presidente de River Plate

El empresario Stéfano Di Carlo fue elegido este sábado como nuevo presidente de River Plate, tras imponerse con el 61,77% de los votos en un comicio histórico que reunió a 25.500 socios en el estadio Monumental.

Di Carlo, referente del espacio “Filosofía River”, encabezará la conducción del club por los próximos cuatro años, en continuidad con las gestiones de Rodolfo D’Onofrio y Jorge Brito. Acompañarán su mandato Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty como vicepresidentes, mientras que Clara D’Onofrio, hija del expresidente, ocupará la primera vocalía.

Con apenas 36 años, Di Carlo se convierte en el presidente más joven en la historia de la institución “millonaria”. Nieto de Osvaldo Di Carlo, quien presidió el club entre 1989 y 1993, y bisnieto de Ángel Di Carlo, histórico dirigente riverplatense, el flamante mandatario asume con una fuerte raíz familiar vinculada al club.

Su trayectoria dentro de la política institucional comenzó durante la gestión de D’Onofrio, cuando fue vicepresidente entre 2018 y 2021, y luego secretario general en la actual comisión liderada por Brito.

El nuevo presidente asumirá formalmente el cargo el próximo lunes por la tarde, en un acto que se realizará en uno de los salones del estadio Monumental. Su gestión comenzará en un contexto deportivo desafiante, marcado por la falta de títulos recientes y la necesidad de reencauzar el rumbo del equipo dirigido por Marcelo Gallardo, que busca mantenerse competitivo en el Torneo Clausura de la Liga Profesional.