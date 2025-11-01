Santa Isabel inauguró una nueva aula construida con el programa “Mil Aulas”

Santa Isabel apuesta a cinco obras para mejorar infraestructura y servicios
La comunidad de Santa Isabel vivió una jornada especial con la inauguración de una nueva aula, un espacio moderno y funcional construido a través del Programa Provincial “Mil Aulas” y ejecutado por el Gobierno local.
El acto contó con la participación de autoridades comunales, docentes, directivos, familias y estudiantes, quienes celebraron la apertura de un lugar que representa mucho más que una obra de infraestructura. “No es solo cemento y ladrillos —destacaron desde la Comuna—, es la materialización de una convicción: invertir en educación es invertir en el futuro de cada niño y niña”.
La obra fue posible gracias al trabajo articulado entre la Provincia, el Gobierno comunal y la institución educativa, con el objetivo de brindar a los alumnos un ambiente de aprendizaje digno, inclusivo y estimulante.
“Ver las puertas de esta aula abrirse nos llena de emoción. Este logro demuestra lo que se puede alcanzar cuando se trabaja en conjunto, con compromiso y sentido de futuro”, expresaron desde el Gobierno de Santa Isabel.
El nuevo espacio se suma a las acciones que viene impulsando la gestión local para fortalecer la infraestructura escolar y ampliar las oportunidades educativas en la localidad.
