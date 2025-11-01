Santa Isabel inauguró una nueva aula construida con el programa “Mil Aulas”

El nuevo espacio educativo fue ejecutado por el Gobierno comunal en el marco del programa provincial “Mil Aulas”. La obra fortalece la infraestructura escolar y refuerza el compromiso con la educación pública.

Santa Isabel01/11/2025LORENA ACOSTALORENA ACOSTA
WhatsApp-Image-2025-10-31-at-20.34.36

La comunidad de Santa Isabel vivió una jornada especial con la inauguración de una nueva aula, un espacio moderno y funcional construido a través del Programa Provincial “Mil Aulas” y ejecutado por el Gobierno local.

El acto contó con la participación de autoridades comunales, docentes, directivos, familias y estudiantes, quienes celebraron la apertura de un lugar que representa mucho más que una obra de infraestructura. “No es solo cemento y ladrillos —destacaron desde la Comuna—, es la materialización de una convicción: invertir en educación es invertir en el futuro de cada niño y niña”.

WhatsApp-Image-2025-10-31-at-20.34.37

La obra fue posible gracias al trabajo articulado entre la Provincia, el Gobierno comunal y la institución educativa, con el objetivo de brindar a los alumnos un ambiente de aprendizaje digno, inclusivo y estimulante.

“Ver las puertas de esta aula abrirse nos llena de emoción. Este logro demuestra lo que se puede alcanzar cuando se trabaja en conjunto, con compromiso y sentido de futuro”, expresaron desde el Gobierno de Santa Isabel.

El nuevo espacio se suma a las acciones que viene impulsando la gestión local para fortalecer la infraestructura escolar y ampliar las oportunidades educativas en la localidad.

