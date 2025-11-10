Noche mágica en Santa Isabel con la Orquesta de Tango del Guastavino

Con una gran convocatoria, Santa Isabel vivió una noche de arte y emoción en el Complejo Cultural Centenario, donde se presentó la imponente Orquesta de Tango del Guastavino, proveniente de la ciudad de Rosario.



El espectáculo, organizado por el Área de Cultura del Gobierno de Santa Isabel, contó además con las destacadas actuaciones del Coro Comunal Voces de Mi Pueblo, los alumnos y alumnas del Taller de Tango Comunal, y la pareja de bailarines Macarena Puzzo y Mauro Engemann, de la ciudad de Colón, provincia de Buenos Aires.



Desde la organización expresaron su agradecimiento “a cada persona que hizo posible este encuentro: artistas, talleristas, sonidistas y, sobre todo, al público que acompañó con entusiasmo en un domingo de arte y comunidad”.



Una verdadera fiesta de la cultura local, que volvió a reunir a vecinos y visitantes en torno a la música, la danza y el talento regional.

