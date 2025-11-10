Noche mágica en Santa Isabel con la Orquesta de Tango del Guastavino

Noche mágica de tango y cultura en Santa Isabel
Con una gran convocatoria, el Complejo Cultural Centenario se llenó de música, danza y emoción con la presentación de la Orquesta de Tango del Guastavino de Rosario.
El Complejo Cultural Centenario se colmó de público para disfrutar de una velada inolvidable junto a artistas locales e invitados especiales.Santa Isabel10/11/2025SOFIA ZANOTTI
Con una gran convocatoria, Santa Isabel vivió una noche de arte y emoción en el Complejo Cultural Centenario, donde se presentó la imponente Orquesta de Tango del Guastavino, proveniente de la ciudad de Rosario.
El espectáculo, organizado por el Área de Cultura del Gobierno de Santa Isabel, contó además con las destacadas actuaciones del Coro Comunal Voces de Mi Pueblo, los alumnos y alumnas del Taller de Tango Comunal, y la pareja de bailarines Macarena Puzzo y Mauro Engemann, de la ciudad de Colón, provincia de Buenos Aires.
Desde la organización expresaron su agradecimiento “a cada persona que hizo posible este encuentro: artistas, talleristas, sonidistas y, sobre todo, al público que acompañó con entusiasmo en un domingo de arte y comunidad”.
Una verdadera fiesta de la cultura local, que volvió a reunir a vecinos y visitantes en torno a la música, la danza y el talento regional.
Con una gran convocatoria, el Complejo Cultural Centenario se llenó de música, danza y emoción con la presentación de la Orquesta de Tango del Guastavino de Rosario.
El domingo 9 de noviembre, Santa Isabel vivirá una velada especial al ritmo del 2x4, con la presentación de la Orquesta de Tango del Guastavino y destacados artistas locales y nacionales.
Un joven de 23 años denunció que fue interceptado cuando iba en bicicleta y golpeado por dos hombres en moto. Fiscalía imputó a los presuntos agresores por lesiones leves y ordenó una restricción de acercamiento.
La Comisaría 5ta intervino tras la denuncia de un vecino de 23 años, atacado por dos hombres en moto. Fiscalía dispuso citación e imputación por “lesiones leves dolosas” y una prohibición de acercamiento.
El nuevo espacio educativo fue ejecutado por el Gobierno comunal en el marco del programa provincial “Mil Aulas”. La obra fortalece la infraestructura escolar y refuerza el compromiso con la educación pública.
En los próximos meses, la comuna ejecutará trabajos en distintos frentes, con impacto en lo social, vial y urbano.
Con 16 equipos confirmados, la Conmebol comienza a definir el cuadro del máximo torneo continental, que arrancará en febrero y tendrá su final el 28 de noviembre.
El accidente ocurrió en la curva “S”, donde una dotación de Bomberos acudió de inmediato y asistió a los ocupantes.
El conductor resultó ileso y fue asistido por personal de emergencias.
El siniestro ocurrió cerca de Rufino e involucró a una camioneta Ford Ranger y un auto Chery Tiggo. Dos personas fueron hospitalizadas con heridas de gravedad.
El Rojo ya quedó eliminado de los playoffs, pero aún puede asegurarse un lugar internacional.
La derrota ante Boca profundizó la crisis futbolística y emocional del Millonario, que ahora busca cerrar el año sin más daños. Gallardo enfrenta su momento más difícil como técnico y el plantel intenta recomponerse de cara a la última fecha.
El “Celeste” de Murphy dio vuelta su serie ante Sportsman Carmelense y avanzó a semifinales. Peñarol y Studebaker forzaron tercer partido, mientras que Pueyrredón y Teodelina FBC fue suspendido por incidentes.
El serbio habló sobre su futuro y reveló su anhelo de despedirse del tenis representando a su país en los Juegos Olímpicos de 2028.