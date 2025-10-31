Studebaker reaccionó a tiempo y logró su primera victoria en el Torneo Regional

Studebaker de Villa Cañás consiguió este miércoles por la noche su primer triunfo en el Torneo Regional Federal Amateur, al superar 2 a 1 a Racing Club de Teodelina en el estadio “Nemesio Pilin Montoto”, por la segunda fecha de la Zona 6 de la Región Litoral Sur.

El encuentro fue intenso y con final abierto. Racing golpeó primero a los 16 minutos, cuando Gonzalo González definió con clase tras una buena jugada colectiva asistida por Maximiliano Melo. Sin embargo, el local reaccionó rápido: a los 20’, Emanuel Andrada conectó de cabeza un centro al área y estableció la igualdad.

En la segunda mitad, la paridad se mantuvo hasta que apareció la jerarquía de Francisco Antonietta, quien a los 25 minutos ejecutó un tiro libre preciso, bajo y esquinado, imposible para el arquero Rolando, sellando el 2 a 1 definitivo.

Racing buscó el empate hasta el final, pero el “Verde” se mostró sólido en defensa y supo cerrar el partido, logrando su primera victoria del torneo tras la caída inicial ante Sportivo Sarmiento de Maggiolo.

El resultado deja a Sarmiento como líder de la zona con 4 puntos, seguido por Studebaker y Racing con 3, mientras que Independiente de Bigand suma 1.

El domingo, Studebaker y Racing volverán a enfrentarse, esta vez por los cuartos de final de ida de la Liga Venadense de Fútbol, en un cruce que promete mucho.