Emotiva noche de arte y despedidas en las Producciones Artísticas del 38

Escuela Nacional N°38 vivió una de sus noches más especiales con la tradicional muestra “Producciones Artísticas”, un evento que reunió música, diseño, creatividad y emoción. La directora de la institución abrió el cierre con palabras de profundo agradecimiento: “Son noches muy esperadas por nosotros y por muchos de ustedes que nos acompañan desde hace tiempo. Gracias por estar acá y por compartir esta pasión con nosotros”.

La gala estuvo marcada por el talento de los estudiantes del profesorado de Música y Diseño, quienes presentaron sus trabajos finales frente a un auditorio colmado. No faltaron los momentos de emoción y nostalgia, especialmente al recordar que varios de los alumnos que subieron al escenario están concluyendo su paso por la institución.

"Cada uno de los estudiantes es un poco hijo para nosotros. Conocemos sus trayectorias y nos emociona verlos crecer. Esto se logra con mucha pasión, con el compromiso de los profesores y con el entusiasmo de los chicos", expresó la docente durante su discurso.

El evento cerró con un número especial que reflejó la esencia del Instituto: arte, dedicación y un profundo amor por la enseñanza.