Emotiva noche de arte y despedidas en las Producciones Artísticas del 38

Un hombre fue asistido en el acceso a la Ruta 94 tras sentirse descompuesto
El servicio de emergencias acudió al lugar tras un aviso del monitoreo municipal. El hombre, mayor de edad, fue trasladado al hospital local por precaución.
Una velada cargada de emociones y talento reunió a docentes, estudiantes y familias de la Escuela Nacional N°38.Villa Cañás31/10/2025GASTON PAROLA
Escuela Nacional N°38 vivió una de sus noches más especiales con la tradicional muestra “Producciones Artísticas”, un evento que reunió música, diseño, creatividad y emoción. La directora de la institución abrió el cierre con palabras de profundo agradecimiento: “Son noches muy esperadas por nosotros y por muchos de ustedes que nos acompañan desde hace tiempo. Gracias por estar acá y por compartir esta pasión con nosotros”.
La gala estuvo marcada por el talento de los estudiantes del profesorado de Música y Diseño, quienes presentaron sus trabajos finales frente a un auditorio colmado. No faltaron los momentos de emoción y nostalgia, especialmente al recordar que varios de los alumnos que subieron al escenario están concluyendo su paso por la institución.
"Cada uno de los estudiantes es un poco hijo para nosotros. Conocemos sus trayectorias y nos emociona verlos crecer. Esto se logra con mucha pasión, con el compromiso de los profesores y con el entusiasmo de los chicos", expresó la docente durante su discurso.
El evento cerró con un número especial que reflejó la esencia del Instituto: arte, dedicación y un profundo amor por la enseñanza.
El servicio de emergencias acudió al lugar tras un aviso del monitoreo municipal. El hombre, mayor de edad, fue trasladado al hospital local por precaución.
La Municipalidad invita a participar del taller gratuito de cerámica Chaná, donde se construirá un horno y se realizará una quema tradicional, recuperando saberes ancestrales.
La Policía intervino tras una pelea entre dos mujeres que terminó con destrozos y corridas en el edificio.
Una noche especial de música coral en el Club Argentino de Servicio
La Policía local logró identificar a los motociclistas que participaron en una picada ilegal sobre la Ruta Provincial N° 94. Uno de los implicados es menor de edad.
El hecho ocurrió en calle 46 entre 55 y 57 y generó daños materiales.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
La competencia que define los cupos sudamericanos al Mundial 2027 ya tiene nuevo líder tras la segunda fecha.
Crece la tensión interna en la coalición santafesina luego del resultado adverso. Una fuente cercana asegura que la vicegobernadora no responde llamados y que analiza no asumir su banca como diputada nacional.
El equipo de Billy Donovan sumó su cuarta victoria consecutiva y mantiene el invicto junto a 76ers, Thunder y Spurs. En una noche llena de emoción, Lakers, Rockets y Nuggets también festejaron.
La presentación judicial señala posibles desvíos millonarios de la Asociación Civil 29 de Abril hacia la campaña de Caren Tepp y Oscar “Cachi” Martínez.
La artista argentina sumó una función en Buenos Aires y llevará su festival a cinco ciudades de Latinoamérica en 2026.
El servicio de emergencias acudió al lugar tras un aviso del monitoreo municipal. El hombre, mayor de edad, fue trasladado al hospital local por precaución.
El Diablito no tiene minutos en Bayer Leverkusen y expresó su deseo de regresar al Millonario. Sin embargo, Manchester City, dueño de su pase, no planea cederlo a un club argentino.