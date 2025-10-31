El Gobierno autorizó un aumento del 7,20% en las tarifas de gas

El Gobierno nacional aprobó este viernes un aumento del 7,20% en las tarifas del gas natural, según la Resolución 1698/2025 publicada en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Economía, Luis Caputo.

La medida, que comenzará a regir desde el 1° de noviembre, se aplicará sobre cada metro cúbico de 9.300 kilocalorías (kcal) que ingrese al sistema nacional de transporte. El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) será el encargado de ajustar los procedimientos de facturación para garantizar el traslado del incremento a los usuarios residenciales e industriales.

“Establécese que el recargo previsto (...) será equivalente al siete coma veinte por ciento (7,20%) sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST)”, señala el artículo principal de la resolución oficial.

A su vez, la Secretaría de Energía, encabezada por María Carmen Tettamanti, publicó la Resolución 433/2025, mediante la cual se modifica el precio del gas en el PIST, lo que obligará a las productoras y distribuidoras a ajustar sus contratos en un plazo máximo de cinco días hábiles.

El nuevo incremento se suma a la serie de ajustes tarifarios aplicados durante el año por el Gobierno de Javier Milei, en el marco de su política de reducción de subsidios y actualización de precios energéticos.