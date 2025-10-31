El acuerdo entre EE.UU. y China por la soja podría afectar a la Argentina

El reciente acuerdo entre Estados Unidos y China para reanudar la compra de soja impacta directamente en la Argentina, uno de los principales exportadores de la oleaginosa a nivel mundial. Tras el encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping, el gigante asiático se comprometió a adquirir “cantidades masivas” de productos agrícolas norteamericanos, lo que introduce un nuevo factor de competencia en el mercado global.

Durante los años de la guerra comercial, Argentina y Brasil se beneficiaron de la ausencia de Estados Unidos como proveedor, logrando colocar volúmenes récord de soja en el mercado chino. En el caso argentino, las exportaciones hacia ese destino alcanzaron cerca de 12 millones de toneladas en el último año, cuadruplicando el promedio de la última década.

Sin embargo, con la reactivación del comercio bilateral entre Washington y Beijing —que incluye un compromiso de compra de hasta 12 millones de toneladas de soja estadounidense, según confirmó el secretario del Tesoro Scott Bessent— los analistas anticipan una presión bajista en los precios internacionales, especialmente en la Bolsa de Chicago.

Esta situación podría traducirse en menores ingresos por exportaciones para el país, aunque algunos sectores del complejo agroindustrial ven una oportunidad: al reducirse la demanda de poroto, aumentaría la disponibilidad de materia prima para la industria local, que lidera el ranking mundial en exportaciones de aceite y harina de soja.