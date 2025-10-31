El acuerdo entre EE.UU. y China por la soja podría afectar a la Argentina

Argentina pagará US$ 822 millones al FMI por intereses del acuerdo
El Gobierno deberá afrontar el lunes un vencimiento impostergable de intereses del préstamo tomado en 2018. Las reservas caerán tras el desembolso.
La reanudación de las compras chinas de soja estadounidense presiona los precios internacionales y podría reducir la demanda del grano argentino.Economía31/10/2025SOFIA ZANOTTI
El reciente acuerdo entre Estados Unidos y China para reanudar la compra de soja impacta directamente en la Argentina, uno de los principales exportadores de la oleaginosa a nivel mundial. Tras el encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping, el gigante asiático se comprometió a adquirir “cantidades masivas” de productos agrícolas norteamericanos, lo que introduce un nuevo factor de competencia en el mercado global.
Durante los años de la guerra comercial, Argentina y Brasil se beneficiaron de la ausencia de Estados Unidos como proveedor, logrando colocar volúmenes récord de soja en el mercado chino. En el caso argentino, las exportaciones hacia ese destino alcanzaron cerca de 12 millones de toneladas en el último año, cuadruplicando el promedio de la última década.
Sin embargo, con la reactivación del comercio bilateral entre Washington y Beijing —que incluye un compromiso de compra de hasta 12 millones de toneladas de soja estadounidense, según confirmó el secretario del Tesoro Scott Bessent— los analistas anticipan una presión bajista en los precios internacionales, especialmente en la Bolsa de Chicago.
Esta situación podría traducirse en menores ingresos por exportaciones para el país, aunque algunos sectores del complejo agroindustrial ven una oportunidad: al reducirse la demanda de poroto, aumentaría la disponibilidad de materia prima para la industria local, que lidera el ranking mundial en exportaciones de aceite y harina de soja.
El Gobierno deberá afrontar el lunes un vencimiento impostergable de intereses del préstamo tomado en 2018. Las reservas caerán tras el desembolso.
La medida fue oficializada en el Boletín Oficial y comenzará a regir desde el 1° de noviembre. El incremento fue dispuesto por el Ministerio de Economía y el ENARGAS deberá aplicarlo en las facturas.
La multinacional estadounidense de servicios financieros atribuyó parte del desplome de sus acciones al deterioro del contexto económico local tras la salida del cepo. Perdió más de US$29.000 millones en un día.
El vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, presentó ante inversores un plan gradual para recomponer reservas internacionales. La prioridad será estabilizar la economía y remonetizar el sistema antes de intervenir en el mercado cambiario.
Consultoras privadas señalan que el Tesoro de EE.UU. habría colocado $2,75 billones en pesos bajo un instrumento no informado oficialmente.
Un informe del IARAF reveló que, sin la reforma tributaria que impulsa Javier Milei, los contribuyentes afrontan entre 21 y 46 impuestos anuales, dependiendo de sus ingresos y hábitos de consumo.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
La competencia que define los cupos sudamericanos al Mundial 2027 ya tiene nuevo líder tras la segunda fecha.
Crece la tensión interna en la coalición santafesina luego del resultado adverso. Una fuente cercana asegura que la vicegobernadora no responde llamados y que analiza no asumir su banca como diputada nacional.
El equipo de Billy Donovan sumó su cuarta victoria consecutiva y mantiene el invicto junto a 76ers, Thunder y Spurs. En una noche llena de emoción, Lakers, Rockets y Nuggets también festejaron.
La presentación judicial señala posibles desvíos millonarios de la Asociación Civil 29 de Abril hacia la campaña de Caren Tepp y Oscar “Cachi” Martínez.
La artista argentina sumó una función en Buenos Aires y llevará su festival a cinco ciudades de Latinoamérica en 2026.
El servicio de emergencias acudió al lugar tras un aviso del monitoreo municipal. El hombre, mayor de edad, fue trasladado al hospital local por precaución.
El Diablito no tiene minutos en Bayer Leverkusen y expresó su deseo de regresar al Millonario. Sin embargo, Manchester City, dueño de su pase, no planea cederlo a un club argentino.