Luciano Spalletti asumió como nuevo DT de la Juventus

Mark Walter compró a los Lakers por 10 mil millones de dólares
La NBA aprobó la venta de Los Ángeles Lakers, que deja de pertenecer a la familia Buss tras 46 años. Jeannie Buss seguirá ligada al club como gobernadora.
El experimentado entrenador de 66 años reemplaza a Igor Tudor tras una racha sin triunfos. Buscará revertir el mal momento de la Vecchia Signora y clasificarla a la próxima Champions.Deportes31/10/2025GASTON PAROLA
La Juventus atraviesa una profunda crisis deportiva y dirigencial en el inicio de la temporada 2025/26. Luego de ocho partidos sin victorias y la reciente derrota ante Lazio por 1-0, el club decidió despedir al croata Igor Tudor y anunció oficialmente la llegada de Luciano Spalletti como nuevo director técnico.
El entrenador, de 66 años, firmó contrato hasta el final de la temporada con una cláusula de renovación automática si logra la clasificación a la próxima UEFA Champions League. Será el tercer DT en lo que va del año, tras los pasos de Thiago Motta y el propio Tudor.
Spalletti llega a Turín tras su paso por la selección italiana, de la que fue apartado tras ocho partidos, y con el recuerdo fresco de su consagración en el Napoli, equipo con el que ganó el Scudetto en 2023. Su arribo no estuvo exento de polémica, ya que tras aquel título se tatuó el escudo napolitano y declaró que no volvería a dirigir a otro club.
Pese a la controversia, su trayectoria es amplia: además del campeonato con el Napoli, conquistó dos Copas Italia y una Supercopa con la Roma, y cuatro títulos con el Zenit de San Petersburgo entre 2010 y 2014.
La dirigencia bianconera confía en su experiencia y liderazgo para encaminar al equipo, que actualmente ocupa el séptimo lugar en la Serie A y el 25° en la liguilla de la Champions, con solo dos puntos en la competencia europea.
El basquetbolista serbio de 20 años fue diagnosticado con cáncer testicular. El equipo confirmó que inició tratamiento y que el pronóstico es positivo.
El Granate y el Galo se enfrentarán el 22 de noviembre en el estadio Defensores del Chaco de Asunción. La Conmebol definió todos los detalles del duelo decisivo.
Por primera vez se usará la tecnología en el certamen nacional. Nicolás Ramírez será el árbitro del duelo entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, el 5 de noviembre en Córdoba.
El expiloto colombiano cuestionó el lugar del argentino en Alpine y aseguró que su llegada a la Fórmula 1 se debe al respaldo económico. Colapinto, sin embargo, está a un paso de ser ratificado para 2026.
El arquero de Flamengo expresó su deseo de volver a la Selección y descartó nacionalizarse para jugar con Brasil.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
La competencia que define los cupos sudamericanos al Mundial 2027 ya tiene nuevo líder tras la segunda fecha.
Crece la tensión interna en la coalición santafesina luego del resultado adverso. Una fuente cercana asegura que la vicegobernadora no responde llamados y que analiza no asumir su banca como diputada nacional.
El equipo de Billy Donovan sumó su cuarta victoria consecutiva y mantiene el invicto junto a 76ers, Thunder y Spurs. En una noche llena de emoción, Lakers, Rockets y Nuggets también festejaron.
La presentación judicial señala posibles desvíos millonarios de la Asociación Civil 29 de Abril hacia la campaña de Caren Tepp y Oscar “Cachi” Martínez.
La artista argentina sumó una función en Buenos Aires y llevará su festival a cinco ciudades de Latinoamérica en 2026.
El servicio de emergencias acudió al lugar tras un aviso del monitoreo municipal. El hombre, mayor de edad, fue trasladado al hospital local por precaución.
El Diablito no tiene minutos en Bayer Leverkusen y expresó su deseo de regresar al Millonario. Sin embargo, Manchester City, dueño de su pase, no planea cederlo a un club argentino.