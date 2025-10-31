Luciano Spalletti asumió como nuevo DT de la Juventus

La Juventus atraviesa una profunda crisis deportiva y dirigencial en el inicio de la temporada 2025/26. Luego de ocho partidos sin victorias y la reciente derrota ante Lazio por 1-0, el club decidió despedir al croata Igor Tudor y anunció oficialmente la llegada de Luciano Spalletti como nuevo director técnico.

El entrenador, de 66 años, firmó contrato hasta el final de la temporada con una cláusula de renovación automática si logra la clasificación a la próxima UEFA Champions League. Será el tercer DT en lo que va del año, tras los pasos de Thiago Motta y el propio Tudor.

Spalletti llega a Turín tras su paso por la selección italiana, de la que fue apartado tras ocho partidos, y con el recuerdo fresco de su consagración en el Napoli, equipo con el que ganó el Scudetto en 2023. Su arribo no estuvo exento de polémica, ya que tras aquel título se tatuó el escudo napolitano y declaró que no volvería a dirigir a otro club.

Pese a la controversia, su trayectoria es amplia: además del campeonato con el Napoli, conquistó dos Copas Italia y una Supercopa con la Roma, y cuatro títulos con el Zenit de San Petersburgo entre 2010 y 2014.

La dirigencia bianconera confía en su experiencia y liderazgo para encaminar al equipo, que actualmente ocupa el séptimo lugar en la Serie A y el 25° en la liguilla de la Champions, con solo dos puntos en la competencia europea.