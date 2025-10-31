Agustín Rossi: “Sueño con estar en el Mundial con Argentina”

Mark Walter compró a los Lakers por 10 mil millones de dólares
La NBA aprobó la venta de Los Ángeles Lakers, que deja de pertenecer a la familia Buss tras 46 años. Jeannie Buss seguirá ligada al club como gobernadora.
El arquero de Flamengo expresó su deseo de volver a la Selección y descartó nacionalizarse para jugar con Brasil.Deportes31/10/2025GASTON PAROLA
Agustín Rossi, figura de Flamengo y uno de los arqueros más destacados del continente, manifestó su ilusión de volver a vestir la camiseta de la Selección Argentina y ser parte del plantel que dispute el Mundial 2026. “Lo espero siempre porque sé que es algo que se puede dar. Si hago las cosas bien, esa posibilidad puede llegar”, afirmó en diálogo con ESPN.
El ex arquero de Boca Juniors, de 30 años, atraviesa un gran presente en el club brasileño, con el que disputará la final de la Copa Libertadores. “No depende de mí, sino del cuerpo técnico. Yo solo puedo seguir rindiendo y mostrando mi nivel”, explicó Rossi, quien fue citado por Lionel Scaloni en 2021 pero aún no debutó con la Albiceleste.
Ante los rumores que lo vinculaban con una posible nacionalización brasileña, el arquero fue claro: “Por el momento no lo pienso. Son más que nada palabras de los hinchas, pero no hay nada”. Además, agradeció los elogios recibidos por figuras del fútbol brasileño como Bebeto y Julio César: “Que reconozcan mi trabajo me pone muy contento. Mi cabeza está en seguir este camino y representar de la mejor manera al club en el que me toque estar”.
Por último, Rossi habló sobre su futuro profesional: “Con 30 años no soy tan viejo. Estoy bien en Flamengo, que es un club enorme. Si en algún momento llega una oferta de Europa, dependerá del club, pero mi foco está en responder día a día”.
El experimentado entrenador de 66 años reemplaza a Igor Tudor tras una racha sin triunfos. Buscará revertir el mal momento de la Vecchia Signora y clasificarla a la próxima Champions.
El basquetbolista serbio de 20 años fue diagnosticado con cáncer testicular. El equipo confirmó que inició tratamiento y que el pronóstico es positivo.
El Granate y el Galo se enfrentarán el 22 de noviembre en el estadio Defensores del Chaco de Asunción. La Conmebol definió todos los detalles del duelo decisivo.
Por primera vez se usará la tecnología en el certamen nacional. Nicolás Ramírez será el árbitro del duelo entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, el 5 de noviembre en Córdoba.
El expiloto colombiano cuestionó el lugar del argentino en Alpine y aseguró que su llegada a la Fórmula 1 se debe al respaldo económico. Colapinto, sin embargo, está a un paso de ser ratificado para 2026.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
La competencia que define los cupos sudamericanos al Mundial 2027 ya tiene nuevo líder tras la segunda fecha.
Crece la tensión interna en la coalición santafesina luego del resultado adverso. Una fuente cercana asegura que la vicegobernadora no responde llamados y que analiza no asumir su banca como diputada nacional.
El equipo de Billy Donovan sumó su cuarta victoria consecutiva y mantiene el invicto junto a 76ers, Thunder y Spurs. En una noche llena de emoción, Lakers, Rockets y Nuggets también festejaron.
La presentación judicial señala posibles desvíos millonarios de la Asociación Civil 29 de Abril hacia la campaña de Caren Tepp y Oscar “Cachi” Martínez.
La artista argentina sumó una función en Buenos Aires y llevará su festival a cinco ciudades de Latinoamérica en 2026.
El servicio de emergencias acudió al lugar tras un aviso del monitoreo municipal. El hombre, mayor de edad, fue trasladado al hospital local por precaución.
El Diablito no tiene minutos en Bayer Leverkusen y expresó su deseo de regresar al Millonario. Sin embargo, Manchester City, dueño de su pase, no planea cederlo a un club argentino.