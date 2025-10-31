Agustín Rossi: “Sueño con estar en el Mundial con Argentina”

Agustín Rossi, figura de Flamengo y uno de los arqueros más destacados del continente, manifestó su ilusión de volver a vestir la camiseta de la Selección Argentina y ser parte del plantel que dispute el Mundial 2026. “Lo espero siempre porque sé que es algo que se puede dar. Si hago las cosas bien, esa posibilidad puede llegar”, afirmó en diálogo con ESPN.

El ex arquero de Boca Juniors, de 30 años, atraviesa un gran presente en el club brasileño, con el que disputará la final de la Copa Libertadores. “No depende de mí, sino del cuerpo técnico. Yo solo puedo seguir rindiendo y mostrando mi nivel”, explicó Rossi, quien fue citado por Lionel Scaloni en 2021 pero aún no debutó con la Albiceleste.

Ante los rumores que lo vinculaban con una posible nacionalización brasileña, el arquero fue claro: “Por el momento no lo pienso. Son más que nada palabras de los hinchas, pero no hay nada”. Además, agradeció los elogios recibidos por figuras del fútbol brasileño como Bebeto y Julio César: “Que reconozcan mi trabajo me pone muy contento. Mi cabeza está en seguir este camino y representar de la mejor manera al club en el que me toque estar”.

Por último, Rossi habló sobre su futuro profesional: “Con 30 años no soy tan viejo. Estoy bien en Flamengo, que es un club enorme. Si en algún momento llega una oferta de Europa, dependerá del club, pero mi foco está en responder día a día”.