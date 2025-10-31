Wanda Nara cruzó a Marley por su entrevista a Mauro Icardi en MasterChef

Marley debutó en MasterChef Celebrity y arrasó con memes en redes
El conductor participó por primera vez como concursante del reality, reemplazando a Maxi López, y su humor desató una ola de reacciones en redes sociales.
La conductora aprovechó la visita de su amigo Marley al reality para recordarle su encuentro con su exmarido en Turquía. El divertido cruce generó risas y sorpresa en el estudio.Espectáculos31/10/2025SOFIA ZANOTTI
La última gala de MasterChef Celebrity tuvo un condimento especial: el debut de Alejandro “Marley” Wiebe en reemplazo de Maxi López, quien viajó de urgencia a Suiza para acompañar a su pareja embarazada.
Sin embargo, el foco de la noche estuvo en el intercambio entre Marley y Wanda Nara, quien no dejó pasar la oportunidad de recordarle su entrevista con Mauro Icardi en Por el mundo, durante un viaje a Estambul.
“¿Te gusta el fútbol, Marley?”, le preguntó ella mientras recorría las estaciones. “Sí, me gusta el fútbol”, respondió él, sin imaginar lo que venía. “Obvio, si fuiste a entrevistar a mi ex”, retrucó Wanda con picardía.
Entre risas, Marley intentó justificarse: “No sabía que era tu ex”. Pero la conversación subió de tono cuando el conductor contó detalles de aquel encuentro: “Él nos invitó al palco para ver el partido desde ahí”. A lo que Wanda, rápida, interrumpió: “¡Que era mío!”.
El remate llegó con una broma de Marley que provocó carcajadas en el estudio: “Decía ‘Wanda’, pero estaba tachado y había otro nombre”.
El divertido cruce entre ambos se volvió uno de los momentos más comentados de la noche y rápidamente se viralizó en redes sociales.
