Wanda Nara cruzó a Marley por su entrevista a Mauro Icardi en MasterChef

La última gala de MasterChef Celebrity tuvo un condimento especial: el debut de Alejandro “Marley” Wiebe en reemplazo de Maxi López, quien viajó de urgencia a Suiza para acompañar a su pareja embarazada.

Sin embargo, el foco de la noche estuvo en el intercambio entre Marley y Wanda Nara, quien no dejó pasar la oportunidad de recordarle su entrevista con Mauro Icardi en Por el mundo, durante un viaje a Estambul.

“¿Te gusta el fútbol, Marley?”, le preguntó ella mientras recorría las estaciones. “Sí, me gusta el fútbol”, respondió él, sin imaginar lo que venía. “Obvio, si fuiste a entrevistar a mi ex”, retrucó Wanda con picardía.

Entre risas, Marley intentó justificarse: “No sabía que era tu ex”. Pero la conversación subió de tono cuando el conductor contó detalles de aquel encuentro: “Él nos invitó al palco para ver el partido desde ahí”. A lo que Wanda, rápida, interrumpió: “¡Que era mío!”.

El remate llegó con una broma de Marley que provocó carcajadas en el estudio: “Decía ‘Wanda’, pero estaba tachado y había otro nombre”.

El divertido cruce entre ambos se volvió uno de los momentos más comentados de la noche y rápidamente se viralizó en redes sociales.