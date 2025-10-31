Lanús venció a U. de Chile y jugará la final ante Mineiro

Lanús volvió a escribir una página dorada en su historia internacional. El equipo dirigido por Ricardo Zielinski venció 1-0 a Universidad de Chile en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez y se clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2025.

Tras el 2-2 en la ida disputada en Santiago, el Granate hizo pesar su localía y logró destrabar un partido intenso a los 16 minutos del segundo tiempo, cuando Rodrigo Castillo aprovechó una pelota suelta en el área y definió de zurda ante la salida del arquero Cristóbal Campos.

El tramo final del encuentro se tornó caliente, con varias interrupciones y reclamos por parte del conjunto chileno, pero Lanús mantuvo la calma y cerró una clasificación muy celebrada por su gente.

Con este triunfo, el elenco del sur del Gran Buenos Aires volverá a disputar una final continental después de siete años. Su rival será Atlético Mineiro, que eliminó a Peñarol en la otra semifinal. La gran final se jugará el sábado 7 de diciembre, en sede a confirmar por la CONMEBOL.