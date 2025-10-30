Claudio “Tano” Marciello homenajea a Almafuerte en Tucumán y Corrientes

Luego de su impactante show en el estadio Obras de Buenos Aires, Claudio “Tano” Marciello —ícono indiscutido del heavy nacional y exguitarrista de Almafuerte— llevará su homenaje al interior del país con dos fechas únicas: el 1 de noviembre en el Club Sportivo Floresta de Tucumán y el 8 de noviembre en Zavod, Corrientes, desde las 21 horas.

Con más de dos décadas de trayectoria junto a Ricardo Iorio y una carrera solista consolidada, Marciello mantiene viva la llama del metal argentino a través de CTM, su proyecto actual junto a Leandro Radaelli (bajo y voz), Giuliano Noe (guitarra) y Melina Marciello (batería).

El repertorio recorrerá clásicos inmortales de Almafuerte y temas propios del Tano, en una puesta que promete potencia, virtuosismo y emoción. “La música es lo que nos une y nos mantiene en pie”, expresó el artista durante su última presentación.

Las entradas para el show en Corrientes están disponibles en linke-arte.com, Butacauno (Resistencia) y Que sea Rock (Corrientes). Una oportunidad imperdible para quienes desean revivir la historia grande del metal argentino con uno de sus máximos referentes.