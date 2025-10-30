Claudio “Tano” Marciello homenajea a Almafuerte en Tucumán y Corrientes

TINI anuncia nueva fecha de FUTTTURA y confirma expansión internacional
La artista argentina sumó una función en Buenos Aires y llevará su festival a cinco ciudades de Latinoamérica en 2026.
El legendario guitarrista del metal argentino continúa su gira con dos presentaciones que celebran la historia y el legado de Almafuerte.Música30/10/2025SOFIA ZANOTTI
Luego de su impactante show en el estadio Obras de Buenos Aires, Claudio “Tano” Marciello —ícono indiscutido del heavy nacional y exguitarrista de Almafuerte— llevará su homenaje al interior del país con dos fechas únicas: el 1 de noviembre en el Club Sportivo Floresta de Tucumán y el 8 de noviembre en Zavod, Corrientes, desde las 21 horas.
Con más de dos décadas de trayectoria junto a Ricardo Iorio y una carrera solista consolidada, Marciello mantiene viva la llama del metal argentino a través de CTM, su proyecto actual junto a Leandro Radaelli (bajo y voz), Giuliano Noe (guitarra) y Melina Marciello (batería).
El repertorio recorrerá clásicos inmortales de Almafuerte y temas propios del Tano, en una puesta que promete potencia, virtuosismo y emoción. “La música es lo que nos une y nos mantiene en pie”, expresó el artista durante su última presentación.
Las entradas para el show en Corrientes están disponibles en linke-arte.com, Butacauno (Resistencia) y Que sea Rock (Corrientes). Una oportunidad imperdible para quienes desean revivir la historia grande del metal argentino con uno de sus máximos referentes.
La artista argentina sumó una función en Buenos Aires y llevará su festival a cinco ciudades de Latinoamérica en 2026.
El 15 de noviembre, la banda tributo más reconocida del mundo se presentará en Buenos Aires con su espectáculo “A través del tiempo”, recreando el legado de los Cuatro de Liverpool con instrumentos originales y una puesta de primer nivel.
La banda reunió a más de 8 mil personas en el Estadio Obras Sanitarias para celebrar sus 36 años de trayectoria, con invitados especiales y un emotivo homenaje a Alejandro “Bocha” Sokol.
El trío mexicano lanzó una nueva balada junto a Cristian Castro, una colaboración que revive el espíritu romántico de la música latina.
La cantante presentó “Lux”, un disco grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres que aborda la mística femenina, la transformación y la espiritualidad.
Después de nueve años, la legendaria banda de metal alternativo regresa al país para presentarse el 10 de mayo en Parque Sarmiento, con Spiritbox y Seven Hours After Violet como invitados especiales.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
La competencia que define los cupos sudamericanos al Mundial 2027 ya tiene nuevo líder tras la segunda fecha.
Crece la tensión interna en la coalición santafesina luego del resultado adverso. Una fuente cercana asegura que la vicegobernadora no responde llamados y que analiza no asumir su banca como diputada nacional.
El equipo ecuatoriano goleó a Palmeiras en la ida de semifinales y busca volver a una final continental después de 17 años.
El Presupuesto 2026 proyecta destinar solo el 0,75% del PBI a Educación y Cultura, eliminando el piso legal del 6%. Universidades y programas escolares, entre los más afectados.
El argentino enfrentará este jueves al número 2 del mundo por un lugar en los cuartos de final del Masters 1000.
El Presidente convocó a mandatarios provinciales a la Casa Rosada para retomar el diálogo político y avanzar en consensos sobre las reformas laboral, tributaria y el Presupuesto 2026.
La presentación judicial señala posibles desvíos millonarios de la Asociación Civil 29 de Abril hacia la campaña de Caren Tepp y Oscar “Cachi” Martínez.