Claudio “Tano” Marciello homenajea a Almafuerte en Tucumán y Corrientes

El legendario guitarrista del metal argentino continúa su gira con dos presentaciones que celebran la historia y el legado de Almafuerte.

Música30/10/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
0377686001761759977

Luego de su impactante show en el estadio Obras de Buenos Aires, Claudio “Tano” Marciello —ícono indiscutido del heavy nacional y exguitarrista de Almafuerte— llevará su homenaje al interior del país con dos fechas únicas: el 1 de noviembre en el Club Sportivo Floresta de Tucumán y el 8 de noviembre en Zavod, Corrientes, desde las 21 horas.

Con más de dos décadas de trayectoria junto a Ricardo Iorio y una carrera solista consolidada, Marciello mantiene viva la llama del metal argentino a través de CTM, su proyecto actual junto a Leandro Radaelli (bajo y voz), Giuliano Noe (guitarra) y Melina Marciello (batería).

El repertorio recorrerá clásicos inmortales de Almafuerte y temas propios del Tano, en una puesta que promete potencia, virtuosismo y emoción. “La música es lo que nos une y nos mantiene en pie”, expresó el artista durante su última presentación.

Las entradas para el show en Corrientes están disponibles en linke-arte.com, Butacauno (Resistencia) y Que sea Rock (Corrientes). Una oportunidad imperdible para quienes desean revivir la historia grande del metal argentino con uno de sus máximos referentes.

Te puede interesar
0443480001761763535

The Beats revive la magia de The Beatles en el Teatro Ópera

SOFIA ZANOTTI
Música30/10/2025

El 15 de noviembre, la banda tributo más reconocida del mundo se presentará en Buenos Aires con su espectáculo “A través del tiempo”, recreando el legado de los Cuatro de Liverpool con instrumentos originales y una puesta de primer nivel.

Lo más visto
Boletín de noticias