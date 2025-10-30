TINI anuncia nueva fecha de FUTTTURA y confirma expansión internacional

La cantante y compositora TINI Stoessel anunció una nueva fecha de su megaevento FUTTTURA, el espectáculo que está revolucionando la experiencia musical en vivo. Tras agotar dos funciones en Tecnópolis, Buenos Aires, la artista confirmó que el 16 de noviembre se realizará una nueva presentación, con entradas disponibles desde este miércoles a las 17:00 (hora Argentina).

Además, TINI sorprendió a sus seguidores al revelar que el festival tendrá una expansión internacional en 2026, con presentaciones en Santiago de Chile, Montevideo, Asunción, Córdoba y Tucumán, consolidando su proyección global.

FUTTTURA propone una puesta en escena sin precedentes: tres escenarios, pantallas LED de más de 100 metros, una banda completa, un cuerpo de baile de 30 artistas y una narrativa dividida en tres actos que recorren las distintas etapas musicales de TINI. El show combina música, moda y tecnología, incluyendo un Museo TINI, experiencias interactivas y merchandising exclusivo.

La producción, que tuvo su estreno el 25 de octubre, ofrece una experiencia inmersiva en la que el público revive los grandes hitos de la carrera de TINI, desde su paso por Violetta hasta sus lanzamientos más recientes como 36 Vidas. El festival también será transmitido a través del canal de YouTube de De La Casa y contará con un lanzamiento especial en Disney+.

Con FUTTTURA, TINI consolida su lugar como una de las artistas más influyentes de la escena pop latinoamericana, llevando su universo creativo a una nueva dimensión.