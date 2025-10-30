The Beats revive la magia de The Beatles en el Teatro Ópera

Las Pelotas celebró 36 años con un show histórico en Obras
El 15 de noviembre, la banda tributo más reconocida del mundo se presentará en Buenos Aires con su espectáculo "A través del tiempo", recreando el legado de los Cuatro de Liverpool con instrumentos originales y una puesta de primer nivel.
El próximo sábado 15 de noviembre, el Teatro Ópera será testigo de una noche especial: The Beats regresan a Buenos Aires con su espectáculo “A través del tiempo”, una producción que rinde homenaje a The Beatles con la precisión y pasión que los caracteriza desde hace más de tres décadas.
Formada en 1987 por los hermanos Patricio y Diego Pérez, la banda consolidó una trayectoria internacional que los posicionó como la mejor banda Beatle del mundo, según la Beatles Annual Convention de Londres y Liverpool en 1996.
La actual formación incluye a Patricio Pérez como George Harrison, Nicolás Tomate como John Lennon, Eloy Fernández como Paul McCartney y Esteban Zanardi como Ringo Starr, junto a Fernando Monteleone en teclados y percusiones.
El espectáculo promete una puesta escénica completamente renovada, con instrumentos y amplificadores originales que pertenecieron a los Beatles y un vestuario meticuloso que recorre los diferentes estilos de la banda entre 1962 y 1970. La propuesta combina clásicos ineludibles con nuevas sorpresas musicales y visuales.
A lo largo de su carrera, The Beats grabaron en los legendarios Estudios Abbey Road, fueron reconocidos como Personalidades Destacadas de la Cultura por la Legislatura Porteña y ganaron el Premio Estrella de Mar 2020 al Mejor Musical. Su legado se expande también con la publicación del libro ilustrado “1, 2, 3, 4!”.
Con entradas disponibles a través de Ticketek, The Beats invitan a revivir la historia musical que marcó a generaciones, en una noche donde la emoción y la nostalgia se darán la mano.
