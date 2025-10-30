The Beats revive la magia de The Beatles en el Teatro Ópera

El próximo sábado 15 de noviembre, el Teatro Ópera será testigo de una noche especial: The Beats regresan a Buenos Aires con su espectáculo “A través del tiempo”, una producción que rinde homenaje a The Beatles con la precisión y pasión que los caracteriza desde hace más de tres décadas.

Formada en 1987 por los hermanos Patricio y Diego Pérez, la banda consolidó una trayectoria internacional que los posicionó como la mejor banda Beatle del mundo, según la Beatles Annual Convention de Londres y Liverpool en 1996.

La actual formación incluye a Patricio Pérez como George Harrison, Nicolás Tomate como John Lennon, Eloy Fernández como Paul McCartney y Esteban Zanardi como Ringo Starr, junto a Fernando Monteleone en teclados y percusiones.

El espectáculo promete una puesta escénica completamente renovada, con instrumentos y amplificadores originales que pertenecieron a los Beatles y un vestuario meticuloso que recorre los diferentes estilos de la banda entre 1962 y 1970. La propuesta combina clásicos ineludibles con nuevas sorpresas musicales y visuales.

A lo largo de su carrera, The Beats grabaron en los legendarios Estudios Abbey Road, fueron reconocidos como Personalidades Destacadas de la Cultura por la Legislatura Porteña y ganaron el Premio Estrella de Mar 2020 al Mejor Musical. Su legado se expande también con la publicación del libro ilustrado “1, 2, 3, 4!”.

Con entradas disponibles a través de Ticketek, The Beats invitan a revivir la historia musical que marcó a generaciones, en una noche donde la emoción y la nostalgia se darán la mano.