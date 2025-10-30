Francisco Cerúndolo vs. Jannik Sinner, por los octavos del Masters 1000 de París

Francisco Cerúndolo (21° del ranking ATP) tendrá un duro desafío en los octavos de final del Masters 1000 de París, donde se medirá con el italiano Jannik Sinner (2°). El encuentro se disputará este jueves 30 de octubre, en el anteúltimo turno de la cancha central, no antes de las 15:00 (hora argentina).

El tenista porteño, de 27 años, llega en gran forma tras vencer al serbio Miomir Kecmanovic por 7-5, 1-6 y 7-6 (4), en un partido muy exigente que le permitió meterse entre los 16 mejores del certamen. Con este resultado, Cerúndolo alcanzó su 38° triunfo de la temporada y se metió por sexta vez en 2025 en esta instancia de un Masters 1000, luego de hacerlo en Indian Wells, Miami, Madrid, Roma y Toronto.

Sinner, por su parte, debutó con una sólida victoria ante el belga Zizou Bergs y atraviesa un gran momento, tras coronarse en el ATP 500 de Viena y consolidarse como uno de los mejores jugadores del año. El italiano domina el historial entre ambos por 3-2, aunque Cerúndolo ya lo supo vencer en Miami 2022 y Roma 2023.

El duelo promete ser de alto vuelo y representa una gran oportunidad para el argentino de cerrar la temporada con una victoria resonante ante uno de los principales candidatos al título.

📺 Televisa: Disney+ (Plan Premium).