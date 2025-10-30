Francisco Cerúndolo vs. Jannik Sinner, por los octavos del Masters 1000 de París

Cam Ward, víctima de una millonaria estafa por suplantación de identidad
El mariscal de campo de los Tennessee Titans perdió unos 250 mil dólares tras ser víctima de un fraude que usó su nombre y el de su padre para solicitar préstamos falsos.
El argentino enfrentará este jueves al número 2 del mundo por un lugar en los cuartos de final del Masters 1000.Deportes30/10/2025GASTON PAROLA
Francisco Cerúndolo (21° del ranking ATP) tendrá un duro desafío en los octavos de final del Masters 1000 de París, donde se medirá con el italiano Jannik Sinner (2°). El encuentro se disputará este jueves 30 de octubre, en el anteúltimo turno de la cancha central, no antes de las 15:00 (hora argentina).
El tenista porteño, de 27 años, llega en gran forma tras vencer al serbio Miomir Kecmanovic por 7-5, 1-6 y 7-6 (4), en un partido muy exigente que le permitió meterse entre los 16 mejores del certamen. Con este resultado, Cerúndolo alcanzó su 38° triunfo de la temporada y se metió por sexta vez en 2025 en esta instancia de un Masters 1000, luego de hacerlo en Indian Wells, Miami, Madrid, Roma y Toronto.
Sinner, por su parte, debutó con una sólida victoria ante el belga Zizou Bergs y atraviesa un gran momento, tras coronarse en el ATP 500 de Viena y consolidarse como uno de los mejores jugadores del año. El italiano domina el historial entre ambos por 3-2, aunque Cerúndolo ya lo supo vencer en Miami 2022 y Roma 2023.
El duelo promete ser de alto vuelo y representa una gran oportunidad para el argentino de cerrar la temporada con una victoria resonante ante uno de los principales candidatos al título.
📺 Televisa: Disney+ (Plan Premium).
El mariscal de campo de los Tennessee Titans perdió unos 250 mil dólares tras ser víctima de un fraude que usó su nombre y el de su padre para solicitar préstamos falsos.
El Verdao intentará revertir el 0-3 sufrido en Ecuador cuando reciba a Liga de Quito este jueves desde las 21:30 en el Allianz Parque, por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores.
El goleador de la Ligue 1 habló sobre su gran momento en Racing de Estrasburgo y reconoció que sueña con una convocatoria de Scaloni.
El equipo de Arne Slot fue goleado 3-0 por Crystal Palace en Anfield y acumula seis derrotas en sus últimos siete partidos. Alexis Mac Allister fue titular.
El entrenador español enfrenta críticas internas por sus métodos de trabajo y relación con los jugadores. Algunos lo comparan con Guardiola y aseguran que “se excede en el control”.
El árbitro no fue designado para la próxima fecha del Clausura, luego de la polémica expulsión de Iván Tapia en el duelo entre Barracas Central y Boca Juniors.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
El próximo sábado 1° de noviembre, los socios de River elegirán al nuevo presidente del club entre cinco candidatos. Las elecciones se desarrollarán en el Estadio Monumental, de 10 a 20 horas.
El ídolo de Independiente opinó sobre la semifinal de la Copa Libertadores y descartó chances para la Academia. Además, un hincha del Rojo visitó el entrenamiento de Flamengo en Florencio Varela.
El conjunto chileno enfrentará a Lanús en un clima tenso por la semifinal de la Copa Sudamericana. APreViDe montó un operativo de seguridad y prohibió la presencia de hinchas visitantes.
El club mexicano resolvió no renovar el contrato del colombiano, cuyo vínculo finaliza en diciembre. James busca seguir activo para llegar al Mundial 2026.
La competencia que define los cupos sudamericanos al Mundial 2027 ya tiene nuevo líder tras la segunda fecha.
Sorpresa mayúscula en el Masters 1000 de París. Carlos Alcaraz, actual número uno del ranking ATP, quedó eliminado en su debut tras caer frente al británico Cameron Norrie por 4-6, 6-3 y 6-4 en la segunda ronda del certamen.
El tipo de cambio abrió sin variaciones este miércoles 29 de octubre. Luis Caputo sigue de cerca la cotización y el impacto de las medidas económicas anunciadas por el Ministerio de Economía.