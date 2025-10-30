Palmeiras busca la hazaña ante Liga de Quito por la Libertadores

Cam Ward, víctima de una millonaria estafa por suplantación de identidad
El mariscal de campo de los Tennessee Titans perdió unos 250 mil dólares tras ser víctima de un fraude que usó su nombre y el de su padre para solicitar préstamos falsos.
Palmeiras y Liga de Quito definirán este jueves al segundo finalista de la Copa Libertadores 2025. El encuentro se disputará desde las 21:30 en el Allianz Parque de São Paulo
Palmeiras y Liga de Quito definirán este jueves al segundo finalista de la Copa Libertadores 2025. El encuentro se disputará desde las 21:30 en el Allianz Parque de São Paulo, con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y transmisión de Fox Sports.
El equipo ecuatoriano llega con una ventaja considerable tras imponerse 3-0 en la ida disputada en Quito. Con ese resultado, el conjunto dirigido por Tiago Nunes se ilusiona con volver a una final continental después de 17 años. “Aunque tenemos una buena ventaja, jugaremos como si estuviéramos 0-0”, afirmó el director deportivo Eduardo Álvarez.
Por su parte, el Palmeiras de Abel Ferreira confía en el apoyo de su público para intentar una remontada histórica. “Noventa minutos es mucho tiempo. Tengo fe en que algo mágico sucederá el jueves”, dijo el entrenador portugués tras el empate sin goles ante Cruzeiro por el Brasileirao.
El ganador de esta llave enfrentará en la final del 29 de noviembre a Flamengo, que eliminó a Racing en Avellaneda.
Probables formaciones:
Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Maurício, Felipe Anderson; Flaco López y Vítor Roque. DT: Abel Ferreira.
Liga de Quito: Alexander Domínguez; Leonel Quiñónez, Ricardo Adé, Richard Mina; José Quintero, Fernando Cornejo, Carlos Gruezo, Gabriel Villamil, Yeltzin Enrique; Michael Estrada y Alexander Alvarado. DT: Tiago Nunes.
