El Gobierno recompra bonos para bajar las tasas en pesos

El Gobierno habría emitido un bono especial con cláusulas secretas para Bessent
Consultoras privadas señalan que el Tesoro de EE.UU. habría colocado $2,75 billones en pesos bajo un instrumento no informado oficialmente.
Tras las elecciones, el Tesoro inyectó $1,2 billones al mercado con el fin de reducir el costo del crédito y normalizar la curva en pesos antes de una licitación por $12 billones.Economía29/10/2025SOFIA ZANOTTI
Como primera medida económica después de las elecciones legislativas, el Gobierno nacional salió a recomprar bonos en pesos con el objetivo de bajar las tasas de interés y aliviar el costo de la deuda pública.
Según estimaciones oficiales, entre lunes y martes se inyectaron alrededor de $1,2 billones en el mercado, en vísperas de la licitación de este miércoles por $12 billones. La operación busca dar una señal clara al mercado: estabilizar el costo del dinero y recuperar el crédito privado.
Las compras se concentraron en Lecap con vencimiento en febrero de 2026, apuntando a reducir los rendimientos de los títulos más largos. Desde el Ministerio de Economía indicaron que no se convalidarán tasas elevadas en la licitación y que se evalúa no renovar la totalidad de los vencimientos para aumentar la liquidez disponible.
Un informe de Cocos Capital advirtió que el Tesoro podría dejar vencer parte de los títulos como estrategia para recomponer el flujo de pesos, luego de meses de fuerte absorción monetaria previa a los comicios.
El equipo económico espera que el proceso permita reducir gradualmente la tasa de interés hacia niveles del 30% anual, descomprimir vencimientos inmediatos —que suman unos $86 billones en tres meses— y recomponer la capacidad de crédito del sistema financiero.
En paralelo, la baja de las tasas busca estimular la demanda de dinero y estabilizar el mercado cambiario, luego de un periodo en el que la dolarización previa a las elecciones elevó las tasas de los bonos CER a niveles cercanos al 30% anual.
Consultoras privadas señalan que el Tesoro de EE.UU. habría colocado $2,75 billones en pesos bajo un instrumento no informado oficialmente.
Un informe del IARAF reveló que, sin la reforma tributaria que impulsa Javier Milei, los contribuyentes afrontan entre 21 y 46 impuestos anuales, dependiendo de sus ingresos y hábitos de consumo.
Los mercados celebraron el triunfo legislativo de Javier Milei con una fuerte suba de bonos y acciones argentinas, y una caída del Riesgo País al nivel más bajo desde agosto.
El presidente confirmó que avanzará con cambios laborales e impositivos antes de abordar la reforma previsional. Aseguró que el diálogo con gobernadores y el Congreso será clave.
Según el INDEC, el consumo volvió a retroceder en agosto y alcanzó su nivel más bajo del año, con una contracción del 0,2% en términos reales.
El gobierno de Donald Trump elevó a 80.000 toneladas anuales el cupo de carne vacuna proveniente de Argentina, buscando aliviar los altos precios internos y fortalecer vínculos comerciales.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
Tras la salida de Patricia Bullrich al Senado, el Gobierno se prepara para designar a Alejandra Monteoliva al frente del Ministerio de Seguridad. Fuentes oficiales aseguran que la decisión está prácticamente tomada.
El accidente ocurrió en la autopista Presidente Dutra, en Río de Janeiro. El colectivo trasladaba simpatizantes que viajaban a Argentina para ver la semifinal de la Copa Libertadores ante Racing.
Durante el empate 2-2 con Limache, grupos enfrentados del Cacique protagonizaron disturbios con armas blancas, muletas y cinturones en la tribuna norte.
El seleccionado femenino venció 67-46 a Venezuela en Asunción y obtuvo su quinto título continental en la categoría. Sofía Novoa fue la figura con 14 puntos.
La diputada nacional Romina Diez presentó la iniciativa que propone cambios en la Ley de Contrato de Trabajo. El proyecto busca incentivar el empleo formal y otorgar beneficios fiscales a las pymes.
La Fiebre se impuso ante Ciudad en Venado Tuerto y quedó como único escolta del líder Olimpia, cuando restan solo tres fechas para el cierre de la fase regular del Clausura de la AVB.
El delantero de 35 años rescindió su contrato tras no ser tenido en cuenta por Lucas Bernardi. Sin goles ni continuidad, cerró un paso olvidable por Rosario.