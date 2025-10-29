El Gobierno recompra bonos para bajar las tasas en pesos

Como primera medida económica después de las elecciones legislativas, el Gobierno nacional salió a recomprar bonos en pesos con el objetivo de bajar las tasas de interés y aliviar el costo de la deuda pública.

Según estimaciones oficiales, entre lunes y martes se inyectaron alrededor de $1,2 billones en el mercado, en vísperas de la licitación de este miércoles por $12 billones. La operación busca dar una señal clara al mercado: estabilizar el costo del dinero y recuperar el crédito privado.

Las compras se concentraron en Lecap con vencimiento en febrero de 2026, apuntando a reducir los rendimientos de los títulos más largos. Desde el Ministerio de Economía indicaron que no se convalidarán tasas elevadas en la licitación y que se evalúa no renovar la totalidad de los vencimientos para aumentar la liquidez disponible.

Un informe de Cocos Capital advirtió que el Tesoro podría dejar vencer parte de los títulos como estrategia para recomponer el flujo de pesos, luego de meses de fuerte absorción monetaria previa a los comicios.

El equipo económico espera que el proceso permita reducir gradualmente la tasa de interés hacia niveles del 30% anual, descomprimir vencimientos inmediatos —que suman unos $86 billones en tres meses— y recomponer la capacidad de crédito del sistema financiero.

En paralelo, la baja de las tasas busca estimular la demanda de dinero y estabilizar el mercado cambiario, luego de un periodo en el que la dolarización previa a las elecciones elevó las tasas de los bonos CER a niveles cercanos al 30% anual.