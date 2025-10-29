Disturbios en la Terminal durante la madrugada del sábado

Durante la madrugada del sábado 25 de octubre, cerca de las 5:00, personal policial debió intervenir en la Terminal de Ómnibus de la ciudad tras un llamado del sereno de guardia, quien solicitó asistencia ante una pelea y desmanes.

De acuerdo con el testimonio del empleado, el conflicto comenzó con una gresca entre dos mujeres en evidente estado de ebriedad. En medio del altercado, se rompió uno de los vidrios de la puerta principal, lo que desató corridas y enfrentamientos con otras personas que se encontraban en el lugar.

La situación superó la capacidad de control del sereno, por lo que fue necesaria la presencia policial para dispersar a los involucrados y restablecer el orden.

Hasta el momento no trascendió si hubo personas demoradas ni denuncias formales por los daños ocasionados. Desde las autoridades locales recordaron que la Terminal es un espacio público y recomendaron comunicar de inmediato cualquier hecho similar a los números de emergencia.