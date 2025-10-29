Disturbios en la Terminal durante la madrugada del sábado

Encuentro de coros en Villa Cañás
Una noche especial de música coral en el Club Argentino de Servicio
La Policía intervino tras una pelea entre dos mujeres que terminó con destrozos y corridas en el edificio.Villa Cañás29/10/2025SOFIA ZANOTTI
Durante la madrugada del sábado 25 de octubre, cerca de las 5:00, personal policial debió intervenir en la Terminal de Ómnibus de la ciudad tras un llamado del sereno de guardia, quien solicitó asistencia ante una pelea y desmanes.
De acuerdo con el testimonio del empleado, el conflicto comenzó con una gresca entre dos mujeres en evidente estado de ebriedad. En medio del altercado, se rompió uno de los vidrios de la puerta principal, lo que desató corridas y enfrentamientos con otras personas que se encontraban en el lugar.
La situación superó la capacidad de control del sereno, por lo que fue necesaria la presencia policial para dispersar a los involucrados y restablecer el orden.
Hasta el momento no trascendió si hubo personas demoradas ni denuncias formales por los daños ocasionados. Desde las autoridades locales recordaron que la Terminal es un espacio público y recomendaron comunicar de inmediato cualquier hecho similar a los números de emergencia.
La Policía local logró identificar a los motociclistas que participaron en una picada ilegal sobre la Ruta Provincial N° 94. Uno de los implicados es menor de edad.
El hecho ocurrió en calle 46 entre 55 y 57 y generó daños materiales.
El proyecto, impulsado por las áreas de Cultura y Acción Social de la Municipalidad de Villa Cañás, se realizó en la terminal de ómnibus con la participación de vecinas del taller de mosaísmo a cargo de Susana Magallanes.
Durante octubre, mes de la diversidad cultural, artistas locales y de Rosario intervinieron el patio del Centro Cultural con un mural que rinde homenaje a las raíces latinoamericanas y argentinas.
Conciencia, arte y esperanza en el Centro Cultural local
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
Tras la salida de Patricia Bullrich al Senado, el Gobierno se prepara para designar a Alejandra Monteoliva al frente del Ministerio de Seguridad. Fuentes oficiales aseguran que la decisión está prácticamente tomada.
El accidente ocurrió en la autopista Presidente Dutra, en Río de Janeiro. El colectivo trasladaba simpatizantes que viajaban a Argentina para ver la semifinal de la Copa Libertadores ante Racing.
Durante el empate 2-2 con Limache, grupos enfrentados del Cacique protagonizaron disturbios con armas blancas, muletas y cinturones en la tribuna norte.
El seleccionado femenino venció 67-46 a Venezuela en Asunción y obtuvo su quinto título continental en la categoría. Sofía Novoa fue la figura con 14 puntos.
La diputada nacional Romina Diez presentó la iniciativa que propone cambios en la Ley de Contrato de Trabajo. El proyecto busca incentivar el empleo formal y otorgar beneficios fiscales a las pymes.
La Fiebre se impuso ante Ciudad en Venado Tuerto y quedó como único escolta del líder Olimpia, cuando restan solo tres fechas para el cierre de la fase regular del Clausura de la AVB.
El delantero de 35 años rescindió su contrato tras no ser tenido en cuenta por Lucas Bernardi. Sin goles ni continuidad, cerró un paso olvidable por Rosario.