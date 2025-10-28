Cerúndolo debutó con solidez en París y se acerca a Sinner

Francisco Cerúndolo (21º del ranking mundial) inició con paso firme su camino en el Masters 1000 de París al vencer por 6-3 y 6-3 al bosnio Damir Dzumhur (63º). El porteño mostró un nivel sólido desde el inicio, quebrando en el cuarto juego para tomar ventaja en el primer set y cerrarlo con autoridad.

En el segundo parcial, el argentino volvió a imponer su ritmo desde el fondo, aunque debió sobreponerse a un quiebre en contra. Recuperó rápidamente la ventaja y, tras un breve momento de tensión con una doble falta en el 30-30, selló el triunfo en el quinto match point.

Cerúndolo, que este año alcanzó la final en Buenos Aires y las semifinales en Madrid, se mantiene en buena forma de cara al cierre de la temporada. En la próxima ronda enfrentará al ganador entre el estadounidense Aleksandar Kovacevic (lucky loser) y el serbio Miomir Kecmanovic (53º). Si avanza, podría medirse ante el número 2 del mundo, el italiano Jannik Sinner.