Cerúndolo debutó con solidez en París y se acerca a Sinner

Argentina arrasó a Venezuela y se consagró campeona del Sudamericano U17
El seleccionado femenino venció 67-46 a Venezuela en Asunción y obtuvo su quinto título continental en la categoría. Sofía Novoa fue la figura con 14 puntos.
El argentino superó con autoridad a Damir Dzumhur por 6-3 y 6-3 en su estreno en el Masters 1000 de París. Ahora espera por Kovacevic o Kecmanovic, con la mira puesta en un posible cruce ante Jannik Sinner.
Francisco Cerúndolo (21º del ranking mundial) inició con paso firme su camino en el Masters 1000 de París al vencer por 6-3 y 6-3 al bosnio Damir Dzumhur (63º). El porteño mostró un nivel sólido desde el inicio, quebrando en el cuarto juego para tomar ventaja en el primer set y cerrarlo con autoridad.
En el segundo parcial, el argentino volvió a imponer su ritmo desde el fondo, aunque debió sobreponerse a un quiebre en contra. Recuperó rápidamente la ventaja y, tras un breve momento de tensión con una doble falta en el 30-30, selló el triunfo en el quinto match point.
Cerúndolo, que este año alcanzó la final en Buenos Aires y las semifinales en Madrid, se mantiene en buena forma de cara al cierre de la temporada. En la próxima ronda enfrentará al ganador entre el estadounidense Aleksandar Kovacevic (lucky loser) y el serbio Miomir Kecmanovic (53º). Si avanza, podría medirse ante el número 2 del mundo, el italiano Jannik Sinner.
El joven piloto suizo sufrió múltiples paros cardíacos y fue sometido a varias cirugías de urgencia en Kuala Lumpur, luego del violento choque con José Antonio Rueda durante la vuelta previa del GP de Malasia.
El delantero colombiano recibió la ciudadanía argentina y dejó de ocupar plaza de extranjero. River ahora cuenta con tres lugares disponibles para reforzarse en el próximo mercado de pases.
En un torneo con 118 expulsiones, el Canalla es el único que no vio la roja en todo el año. ¿Fair play impecable o guiño arbitral?
Durante el empate 2-2 con Limache, grupos enfrentados del Cacique protagonizaron disturbios con armas blancas, muletas y cinturones en la tribuna norte.
El accidente ocurrió en la autopista Presidente Dutra, en Río de Janeiro. El colectivo trasladaba simpatizantes que viajaban a Argentina para ver la semifinal de la Copa Libertadores ante Racing.
La dirigencia del Decano decidió rescindir el contrato del entrenador en medio de un clima tenso y conflictos internos. Hugo Colace, técnico de la Reserva, será el interino hasta fin del Torneo Clausura.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
Tras la salida de Patricia Bullrich al Senado, el Gobierno se prepara para designar a Alejandra Monteoliva al frente del Ministerio de Seguridad. Fuentes oficiales aseguran que la decisión está prácticamente tomada.
La diputada nacional Romina Diez presentó la iniciativa que propone cambios en la Ley de Contrato de Trabajo. El proyecto busca incentivar el empleo formal y otorgar beneficios fiscales a las pymes.
La Fiebre se impuso ante Ciudad en Venado Tuerto y quedó como único escolta del líder Olimpia, cuando restan solo tres fechas para el cierre de la fase regular del Clausura de la AVB.