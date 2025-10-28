Concierto de piano en vivo en el Complejo Cultural “JGM”

El Gobierno de Teodelina invita a disfrutar de una noche especial dedicada a la música, con un espectáculo de piano en vivo que promete emocionar al público.

La presentación tendrá lugar el sábado 22 de noviembre a las 20.30 horas, en la Sala Horacio Caimi del Complejo Cultural “JGM”, un espacio que se ha consolidado como escenario de destacadas propuestas artísticas en la localidad.

El concierto reunirá talento y sensibilidad en torno a la magia del piano, ofreciendo un repertorio cuidadosamente seleccionado para una velada única. Desde la organización señalaron que la propuesta busca acercar la música clásica y contemporánea a la comunidad, brindando un encuentro cultural para todas las edades.

Las entradas tienen un valor de $5000 y pueden reservarse al número 📲 3462 311776. Se recomienda adquirirlas con anticipación, dado que el cupo es limitado.

