Histórico alivio financiero: el Riesgo País cayó a 708 puntos

Milei busca consensos para impulsar sus reformas estructurales
El presidente confirmó que avanzará con cambios laborales e impositivos antes de abordar la reforma previsional. Aseguró que el diálogo con gobernadores y el Congreso será clave.
Los mercados celebraron el triunfo legislativo de Javier Milei con una fuerte suba de bonos y acciones argentinas, y una caída del Riesgo País al nivel más bajo desde agosto.Economía28/10/2025SOFIA ZANOTTI
Los mercados financieros reaccionaron con euforia tras la victoria de Javier Milei en las elecciones legislativas del domingo. El Riesgo País se desplomó casi 400 puntos y cerró en 708, su valor más bajo desde agosto, en una jornada que los analistas calificaron como “histórica”.
Según datos del índice JP Morgan, la caída fue de 373 puntos en un solo día, reflejando una fuerte mejora en la percepción del riesgo argentino entre los inversores.
La confianza del mercado se trasladó también a los activos financieros. Los bonos del Estado subieron hasta un 24%, mientras que las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADRs) treparon hasta un 48%, con el banco Supervielle y la petrolera YPF entre las más destacadas.
En la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el índice S&P Merval avanzó un 21,8% en pesos, alcanzando su máximo en nueve meses. En tanto, el dólar cayó un 3,6% y cerró en 1.460 pesos, impulsado por la mejora en las expectativas económicas.
El clima de optimismo se sustenta en la expectativa de que el Gobierno avance en reformas estructurales y consolide la estabilidad política durante la segunda mitad del mandato presidencial. El ministro de Economía, Luis Caputo, acompañó las señales del mercado destacando que el rumbo fiscal y monetario “se mantiene firme y dará resultados sostenibles”.
Según el INDEC, el consumo volvió a retroceder en agosto y alcanzó su nivel más bajo del año, con una contracción del 0,2% en términos reales.
El gobierno de Donald Trump elevó a 80.000 toneladas anuales el cupo de carne vacuna proveniente de Argentina, buscando aliviar los altos precios internos y fortalecer vínculos comerciales.
El Tesoro norteamericano habría vendido más de USD 100 millones en el mercado argentino para contener la cotización, a días de las elecciones legislativas.
Según The Wall Street Journal, el acuerdo financiero impulsado por Donald Trump incluiría facilidades para que empresas estadounidenses operen en el país.
El ministro de Economía aseguró que se mantendrá el actual sistema de bandas y atribuyó la volatilidad del dólar a la incertidumbre preelectoral.
La dirigencia del Decano decidió rescindir el contrato del entrenador en medio de un clima tenso y conflictos internos. Hugo Colace, técnico de la Reserva, será el interino hasta fin del Torneo Clausura.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
Tras la salida de Patricia Bullrich al Senado, el Gobierno se prepara para designar a Alejandra Monteoliva al frente del Ministerio de Seguridad. Fuentes oficiales aseguran que la decisión está prácticamente tomada.
El accidente ocurrió en la autopista Presidente Dutra, en Río de Janeiro. El colectivo trasladaba simpatizantes que viajaban a Argentina para ver la semifinal de la Copa Libertadores ante Racing.
Durante el empate 2-2 con Limache, grupos enfrentados del Cacique protagonizaron disturbios con armas blancas, muletas y cinturones en la tribuna norte.
En un torneo con 118 expulsiones, el Canalla es el único que no vio la roja en todo el año. ¿Fair play impecable o guiño arbitral?
La diputada nacional Romina Diez presentó la iniciativa que propone cambios en la Ley de Contrato de Trabajo. El proyecto busca incentivar el empleo formal y otorgar beneficios fiscales a las pymes.
La Fiebre se impuso ante Ciudad en Venado Tuerto y quedó como único escolta del líder Olimpia, cuando restan solo tres fechas para el cierre de la fase regular del Clausura de la AVB.