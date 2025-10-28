Histórico alivio financiero: el Riesgo País cayó a 708 puntos

Los mercados financieros reaccionaron con euforia tras la victoria de Javier Milei en las elecciones legislativas del domingo. El Riesgo País se desplomó casi 400 puntos y cerró en 708, su valor más bajo desde agosto, en una jornada que los analistas calificaron como “histórica”.

Según datos del índice JP Morgan, la caída fue de 373 puntos en un solo día, reflejando una fuerte mejora en la percepción del riesgo argentino entre los inversores.

La confianza del mercado se trasladó también a los activos financieros. Los bonos del Estado subieron hasta un 24%, mientras que las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADRs) treparon hasta un 48%, con el banco Supervielle y la petrolera YPF entre las más destacadas.

En la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el índice S&P Merval avanzó un 21,8% en pesos, alcanzando su máximo en nueve meses. En tanto, el dólar cayó un 3,6% y cerró en 1.460 pesos, impulsado por la mejora en las expectativas económicas.

El clima de optimismo se sustenta en la expectativa de que el Gobierno avance en reformas estructurales y consolide la estabilidad política durante la segunda mitad del mandato presidencial. El ministro de Economía, Luis Caputo, acompañó las señales del mercado destacando que el rumbo fiscal y monetario “se mantiene firme y dará resultados sostenibles”.