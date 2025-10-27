Emotivo homenaje a Roberto Carena en la Noche de Tango de Teodelina

Teodelina abre inscripciones para el Curso de Manipulación de Alimentos
El Gobierno local y la ASSAL convocan a vecinos interesados en obtener el carnet de manipulador. El examen presencial será el 12 de noviembre en la Biblioteca Popular.
El Gobierno de Teodelina realizó un sentido homenaje a Roberto Carena durante el Festival de Tango, con la participación de reconocidos artistas y una gran concurrencia de público.Teodelina27/10/2025SOFIA ZANOTTI
El pasado viernes, la comunidad de Teodelina vivió una noche cargada de emoción y recuerdos durante el Festival de Tango, organizado en homenaje a Roberto Carena, integrante de la recordada Peña de los 20.
El encuentro, impulsado por el Gobierno de Teodelina, reunió a destacados intérpretes como Rabito Tirabassi, Bocha Luca e Ivana Fortunati, quienes ofrecieron un espectáculo lleno de sensibilidad y pasión por el tango.
Uno de los momentos más significativos de la velada se dio cuando se hizo entrega de un presente a los familiares de Carena, en reconocimiento a su trayectoria y al profundo compromiso que mantuvo con la cultura local.
Desde la comuna destacaron el acompañamiento del público y el espíritu de unidad que se vivió durante el evento, reafirmando el valor del tango como parte del patrimonio cultural de la localidad.
El siniestro ocurrió en la intersección de San Martín y Simón Yondo. Una mujer y un hombre fueron trasladados al hospital local con lesiones de consideración.
La Comuna de Teodelina abrió la inscripción para emprendimientos gastronómicos que deseen sumarse al Patio de Comidas durante la temporada de verano 2025/26.
El próximo viernes 24 de octubre, el Gobierno de Teodelina invita a una noche especial con música, emoción y talento local en honor a Roberto Carena.
Bomberos Voluntarios de Teodelina intervinieron este martes en un siniestro registrado a la altura del kilómetro 16.
Comenzaron los trabajos de nivelación que permitirán extender la red sanitaria y mejorar la calidad de vida de los vecinos.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
Jueves 30 de octubre - 20:00 hs | Centro Cultural Municipal
El argentino volvió a sufrir con un Alpine sin ritmo ni estrategia. A la espera de su renovación, solo resta que termine el 2025.
El hecho ocurrió en calle 46 entre 55 y 57 y generó daños materiales.
El delantero argentino conmovió a todos en el Cívitas Metropolitano al cumplir el pedido de un hincha que homenajeó a su hija fallecida.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la vicegobernadora Gisela Scaglia analizaron el desempeño de Provincias Unidas tras las legislativas. Destacaron las dos bancas obtenidas y valoraron el trabajo militante.
La dirigencia del Decano decidió rescindir el contrato del entrenador en medio de un clima tenso y conflictos internos. Hugo Colace, técnico de la Reserva, será el interino hasta fin del Torneo Clausura.
El siniestro ocurrió esta madrugada en Venado Tuerto, cuando una moto colisionó con un camión con acoplado. Bomberos y servicios de emergencia trabajaron en el lugar.