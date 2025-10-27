Emotivo homenaje a Roberto Carena en la Noche de Tango de Teodelina

El pasado viernes, la comunidad de Teodelina vivió una noche cargada de emoción y recuerdos durante el Festival de Tango, organizado en homenaje a Roberto Carena, integrante de la recordada Peña de los 20.



El encuentro, impulsado por el Gobierno de Teodelina, reunió a destacados intérpretes como Rabito Tirabassi, Bocha Luca e Ivana Fortunati, quienes ofrecieron un espectáculo lleno de sensibilidad y pasión por el tango.



Uno de los momentos más significativos de la velada se dio cuando se hizo entrega de un presente a los familiares de Carena, en reconocimiento a su trayectoria y al profundo compromiso que mantuvo con la cultura local.



Desde la comuna destacaron el acompañamiento del público y el espíritu de unidad que se vivió durante el evento, reafirmando el valor del tango como parte del patrimonio cultural de la localidad.