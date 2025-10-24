Liga de Quito goleó a Palmeiras y sueña con la final

Con un gran primer tiempo, el equipo ecuatoriano se impuso 3-0 al Verdao y quedó muy cerca de la final de la Copa Libertadores.

Liga de Quito dio un paso firme hacia la final de la Copa Libertadores 2025 al vencer por 3-0 a Palmeiras en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El conjunto ecuatoriano dominó ampliamente el primer tiempo y consiguió una diferencia clave gracias al doblete de Gabriel Alejandro Villamil y al penal convertido por Lisandro Alzugaray.

El elenco dirigido por Josep Alcácer se mostró sólido y efectivo en los metros finales, aprovechando cada desajuste del equipo brasileño, que nunca logró imponer su ritmo en la altura de Quito. La única nota negativa para los locales fue la expulsión de Bryan Ramírez en tiempo de descuento, lo que lo dejará fuera del partido de vuelta.

La revancha se disputará el próximo jueves en San Pablo, donde Palmeiras buscará una remontada histórica ante su gente. El vencedor de la serie enfrentará en la final a Racing o Flamengo, que abrieron su llave con triunfo 1-0 para los cariocas en Río de Janeiro.

