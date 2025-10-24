Liga de Quito goleó a Palmeiras y sueña con la final

Izquierdoz acusó a Daronco tras el empate con la U de Chile
El capitán de Lanús denunció que el árbitro brasileño le había anticipado que cobraría un penal contra su equipo. “Terminó haciendo lo que había prometido”, afirmó tras el 2-2 en Santiago.
Con un gran primer tiempo, el equipo ecuatoriano se impuso 3-0 al Verdao y quedó muy cerca de la final de la Copa Libertadores.Deportes24/10/2025GASTON PAROLA
Liga de Quito dio un paso firme hacia la final de la Copa Libertadores 2025 al vencer por 3-0 a Palmeiras en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El conjunto ecuatoriano dominó ampliamente el primer tiempo y consiguió una diferencia clave gracias al doblete de Gabriel Alejandro Villamil y al penal convertido por Lisandro Alzugaray.
¡¡GOLAZO DE VILLAMIL!! ¡¡LIGA DE QUITO LE GANA 1-0 A PALMEIRAS EN 15 MINUTOS DE PARTIDO!!— SportsCenter (@SC_ESPN) October 24, 2025
📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/6CjYbUUD16
El elenco dirigido por Josep Alcácer se mostró sólido y efectivo en los metros finales, aprovechando cada desajuste del equipo brasileño, que nunca logró imponer su ritmo en la altura de Quito. La única nota negativa para los locales fue la expulsión de Bryan Ramírez en tiempo de descuento, lo que lo dejará fuera del partido de vuelta.
¡¡GOL DE ALZUGARAY Y LIGA DE QUITO LE GANA 2-0 A PALMEIRAS EN 26' PT!!— SportsCenter (@SC_ESPN) October 24, 2025
📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/9M3Npw430h
La revancha se disputará el próximo jueves en San Pablo, donde Palmeiras buscará una remontada histórica ante su gente. El vencedor de la serie enfrentará en la final a Racing o Flamengo, que abrieron su llave con triunfo 1-0 para los cariocas en Río de Janeiro.
¡¡HABEMUS GOLEADA!! ¡¡DOBLETE DE VILLAMIL SOBRE EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO PARA EL 3-0 DE LIGA DE QUITO ANTE PALMEIRAS POR LAS SEMIFINALES DE LA #Libertadores!!— SportsCenter (@SC_ESPN) October 24, 2025
📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Ng9FVYKCSY
El capitán de Lanús denunció que el árbitro brasileño le había anticipado que cobraría un penal contra su equipo. “Terminó haciendo lo que había prometido”, afirmó tras el 2-2 en Santiago.
El técnico del Pirata explotó contra el árbitro Yael Falcón Pérez tras la caída 2-1 ante Argentinos Juniors por semifinales de la Copa Argentina. “El penal fue una vergüenza”, aseguró.
El “Pirata” y el “Bicho” jugarán este jueves en Rosario la primera semifinal del certamen nacional. El ganador alcanzará su primera final en la historia del torneo.
El francés volvió en modo estelar tras su lesión y lideró la victoria de San Antonio sobre Dallas. Además, el novato VJ Edgecombe hizo historia en su estreno con Philadelphia.
El Mundial de Fórmula 1 llega a su fecha 20° en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con Franco Colapinto entre los protagonistas y la lucha por el título al rojo vivo.
La leyenda de los Chicago Bulls confesó que desearía volver a jugar y que no toca una pelota hace años. “Vivo para la competencia”, admitió en una entrevista exclusiva.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
La madre de la cantante aseguró no tener noticias de su hija desde el 4 de octubre. La denuncia fue radicada en la Comisaría Vecinal 14B, aunque la artista mantiene actividad en redes sociales.
El conjunto brasileño se impuso 1-0 en el Maracaná por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. La figura fue el arquero Cambeses, pero un rebote desafortunado de Rojo selló la derrota académica.
El funcionario confirmó que dejará su cargo el lunes, un día después de los comicios legislativos. Su salida se suma a la reciente renuncia del canciller Gerardo Werthein.
El Granate quiere dar otro golpe internacional en Santiago. El partido se juega hoy a las 19:00 en el Estadio Nacional, sin público, por sanción de la Conmebol.
El Mundial de Fórmula 1 llega a su fecha 20° en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con Franco Colapinto entre los protagonistas y la lucha por el título al rojo vivo.
El “Pirata” y el “Bicho” jugarán este jueves en Rosario la primera semifinal del certamen nacional. El ganador alcanzará su primera final en la historia del torneo.
El proyecto, impulsado por las áreas de Cultura y Acción Social de la Municipalidad de Villa Cañás, se realizó en la terminal de ómnibus con la participación de vecinas del taller de mosaísmo a cargo de Susana Magallanes.