Izquierdoz acusó a Daronco tras el empate con la U de Chile

Lanús se llevó un empate con sabor amargo ante la Universidad de Chile en Santiago, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. El 2-2 final dejó la serie abierta, pero el cierre del partido estuvo marcado por la polémica.

Carlos Izquierdoz, capitán del Granate, explotó contra el árbitro Anderson Daronco, acusándolo de haberle advertido durante el segundo tiempo que cobraría un penal en contra de su equipo. “Desde que empezó el complemento me decía: ‘Le voy a cobrar penal al 30’. Y lo terminó haciendo. Tres o cuatro veces me lo repitió”, declaró el defensor en zona mixta.

La jugada ocurrió en una de las últimas acciones del encuentro, cuando el brasileño sancionó mano de Agustín Cardozo dentro del área. Charles Aránguiz convirtió el penal y selló el empate para la U de Chile. “Me parece lamentable. Terminó cumpliendo lo que me había prometido”, insistió Izquierdoz, visiblemente molesto.

Tras el tanto, hubo discusiones entre los bancos de suplentes, aunque el episodio no pasó a mayores. La revancha se disputará el próximo miércoles en La Fortaleza, donde Lanús buscará definir la serie y acceder a la final ante Atlético Mineiro o Independiente del Valle.