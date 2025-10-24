Izquierdoz acusó a Daronco tras el empate con la U de Chile

Liga de Quito goleó a Palmeiras y sueña con la final
Con un gran primer tiempo, el equipo ecuatoriano se impuso 3-0 al Verdao y quedó muy cerca de la final de la Copa Libertadores.
El capitán de Lanús denunció que el árbitro brasileño le había anticipado que cobraría un penal contra su equipo. “Terminó haciendo lo que había prometido”, afirmó tras el 2-2 en Santiago.Deportes24/10/2025GASTON PAROLA
Lanús se llevó un empate con sabor amargo ante la Universidad de Chile en Santiago, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. El 2-2 final dejó la serie abierta, pero el cierre del partido estuvo marcado por la polémica.
Carlos Izquierdoz, capitán del Granate, explotó contra el árbitro Anderson Daronco, acusándolo de haberle advertido durante el segundo tiempo que cobraría un penal en contra de su equipo. “Desde que empezó el complemento me decía: ‘Le voy a cobrar penal al 30’. Y lo terminó haciendo. Tres o cuatro veces me lo repitió”, declaró el defensor en zona mixta.
La jugada ocurrió en una de las últimas acciones del encuentro, cuando el brasileño sancionó mano de Agustín Cardozo dentro del área. Charles Aránguiz convirtió el penal y selló el empate para la U de Chile. “Me parece lamentable. Terminó cumpliendo lo que me había prometido”, insistió Izquierdoz, visiblemente molesto.
Tras el tanto, hubo discusiones entre los bancos de suplentes, aunque el episodio no pasó a mayores. La revancha se disputará el próximo miércoles en La Fortaleza, donde Lanús buscará definir la serie y acceder a la final ante Atlético Mineiro o Independiente del Valle.
El técnico del Pirata explotó contra el árbitro Yael Falcón Pérez tras la caída 2-1 ante Argentinos Juniors por semifinales de la Copa Argentina. “El penal fue una vergüenza”, aseguró.
El “Pirata” y el “Bicho” jugarán este jueves en Rosario la primera semifinal del certamen nacional. El ganador alcanzará su primera final en la historia del torneo.
El francés volvió en modo estelar tras su lesión y lideró la victoria de San Antonio sobre Dallas. Además, el novato VJ Edgecombe hizo historia en su estreno con Philadelphia.
El Mundial de Fórmula 1 llega a su fecha 20° en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con Franco Colapinto entre los protagonistas y la lucha por el título al rojo vivo.
La leyenda de los Chicago Bulls confesó que desearía volver a jugar y que no toca una pelota hace años. “Vivo para la competencia”, admitió en una entrevista exclusiva.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El conjunto brasileño se impuso 1-0 en el Maracaná por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. La figura fue el arquero Cambeses, pero un rebote desafortunado de Rojo selló la derrota académica.
El funcionario confirmó que dejará su cargo el lunes, un día después de los comicios legislativos. Su salida se suma a la reciente renuncia del canciller Gerardo Werthein.
El Granate quiere dar otro golpe internacional en Santiago. El partido se juega hoy a las 19:00 en el Estadio Nacional, sin público, por sanción de la Conmebol.
