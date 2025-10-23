Fútbol - Fases Finales al rojo vivo en la Liga Venadense

Liga Venadense: todo por definirse en la última fecha
Con los resultados de la penúltima fecha, todo quedó abierto en la Liga Venadense. Avellaneda y Los Andes no pudieron ganar y ahora todo se resolverá en la última jornada.
Avellaneda y Los Andes no pudieron asegurar el primer puesto y todo se definirá en la última fecha por los ascensos de la División “B”.Deportes del Sur23/10/2025GASTON PAROLA
El fútbol de la Liga Venadense en la División “B” vivió una noche cargada de emoción este miércoles con la anteúltima fecha de las Fases Finales, donde se busca a los dos equipos que jugarán la Promoción ante Belgrano FBC y General Belgrano.
Sportivo Avellaneda y Los Andes FBC llegaban como líderes de sus zonas y con la posibilidad de sellar el pase, pero ninguno logró ganar y el cierre del torneo promete ser apasionante.
En la Fase Final E, el “Rojo” de barrio Norte empató 0-0 frente a San Martín de Chovet en cancha de Rivadavia, resultado que dejó abierta la pelea. En simultáneo, Central Argentino goleó 5-0 a Sportivo Ben Hur con doblete de Jonatan Zapata y tantos de Juan Novelino, Facundo Roldán y Rafael Martínez, apretando la tabla de posiciones.
Avellaneda lidera con 10 puntos, seguido por San Martín (9) y Central (8). El “Rojo” depende de sí mismo: si gana en la última fecha ante Central, clasificará directamente. San Martín deberá vencer a Ben Hur y esperar que Avellaneda no sume de a tres, mientras que Central solo se ilusiona si gana y el conjunto de Chovet no triunfa.
En la Fase Final F, Jorge Newbery de Rufino venció 1-0 a Los Andes FBC con gol de Facundo Moreno, igualándolo en la cima con 10 puntos y quedando como único equipo que depende de sí mismo. En tanto, Ciudad Nueva goleó 4-0 a Independiente FBC (goles de Marcelo Coria, Facundo Almirón, Jonatan Rinaudo y Facundo Cejas) y quedó con 9 unidades, aún con chances.
La definición se jugará el próximo fin de semana: Newbery visitará a Independiente, mientras que Los Andes y Ciudad Nueva se enfrentarán en Venado Tuerto. El que logre quedarse con el “1” en su grupo, avanzará a la Promoción.
Con los resultados de la penúltima fecha, todo quedó abierto en la Liga Venadense. Avellaneda y Los Andes no pudieron ganar y ahora todo se resolverá en la última jornada.
Los equipos de la Liga Venadense comenzaron con el pie derecho en el Regional Federal Amateur. Sarmiento venció a Studebaker y Racing superó a Independiente de Bigand.
La Liga Venadense tendrá esta noche duelos decisivos por el ascenso y el estreno de sus representantes en el Torneo Regional Federal Amateur.
El seleccionado de la Asociación Venadense formó parte del Torneo Interasociaciones Femenino U13 disputado en Santa Fe capital. Ocho asociaciones de toda la provincia participaron del certamen, que coronó a la Santafesina A como campeona.
Culminó la fase regular del torneo y quedaron confirmados los equipos que pelearán por el título y los que descendieron a la Primera “B”.
Este fin de semana se juegan los cuartos de final de las categorías inferiores de la Liga Venadense de Fútbol, tanto en Copa de Oro como en Copa de Plata. La acción comenzará el viernes 17 y continuará durante toda la jornada del sábado 18 de octubre, con cruces decisivos en distintas localidades de la región.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
Un automóvil colisionó de frente con un camión a la altura del Parque Industrial. El conductor del Falcon perdió la vida en el acto.
El equipo de Luis Enrique dio una exhibición en Alemania y aplastó al Bayer Leverkusen con un fútbol de alto vuelo. Doué brilló con un doblete y Dembelé también se sumó a la fiesta.
El Matagigantes ganaba con gol de Sornoza, pero Dudu marcó el 1-1 sobre el final. La serie se definirá el 28 de octubre en Brasil.
La Agencia Nacional de Discapacidad reactivó los haberes suspendidos de beneficiarios, en cumplimiento de una medida cautelar impulsada por la Defensoría del Pueblo y avalada por la Justicia Federal de Catamarca.
El exdelantero del Fortín, hoy en Bayer Leverkusen, rompió el silencio y reveló detalles del conflicto con la dirigencia que marcó su partida libre del club. “No me querían renovar y después me culparon a mí”, aseguró.
La Liga Venadense tendrá esta noche duelos decisivos por el ascenso y el estreno de sus representantes en el Torneo Regional Federal Amateur.
La marca pertenece legalmente a su exmánager, José Levy, quien la registró a su nombre hasta 2033. La noticia generó enojo entre los fans.