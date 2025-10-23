Fútbol - Fases Finales al rojo vivo en la Liga Venadense

Avellaneda y Los Andes no pudieron asegurar el primer puesto y todo se definirá en la última fecha por los ascensos de la División “B”.

Foto: Juan José Mecchi

El fútbol de la Liga Venadense en la División “B” vivió una noche cargada de emoción este miércoles con la anteúltima fecha de las Fases Finales, donde se busca a los dos equipos que jugarán la Promoción ante Belgrano FBC y General Belgrano.

Sportivo Avellaneda y Los Andes FBC llegaban como líderes de sus zonas y con la posibilidad de sellar el pase, pero ninguno logró ganar y el cierre del torneo promete ser apasionante.

En la Fase Final E, el “Rojo” de barrio Norte empató 0-0 frente a San Martín de Chovet en cancha de Rivadavia, resultado que dejó abierta la pelea. En simultáneo, Central Argentino goleó 5-0 a Sportivo Ben Hur con doblete de Jonatan Zapata y tantos de Juan Novelino, Facundo Roldán y Rafael Martínez, apretando la tabla de posiciones.

Avellaneda lidera con 10 puntos, seguido por San Martín (9) y Central (8). El “Rojo” depende de sí mismo: si gana en la última fecha ante Central, clasificará directamente. San Martín deberá vencer a Ben Hur y esperar que Avellaneda no sume de a tres, mientras que Central solo se ilusiona si gana y el conjunto de Chovet no triunfa.

En la Fase Final F, Jorge Newbery de Rufino venció 1-0 a Los Andes FBC con gol de Facundo Moreno, igualándolo en la cima con 10 puntos y quedando como único equipo que depende de sí mismo. En tanto, Ciudad Nueva goleó 4-0 a Independiente FBC (goles de Marcelo Coria, Facundo Almirón, Jonatan Rinaudo y Facundo Cejas) y quedó con 9 unidades, aún con chances.

La definición se jugará el próximo fin de semana: Newbery visitará a Independiente, mientras que Los Andes y Ciudad Nueva se enfrentarán en Venado Tuerto. El que logre quedarse con el “1” en su grupo, avanzará a la Promoción.

