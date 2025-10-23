Lanús visita a la U de Chile por las semifinales de la Sudamericana

Lanús se mide esta noche ante Universidad de Chile por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. El encuentro comenzará a las 19.00 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago y se disputará a puertas cerradas debido a los incidentes ocurridos en el último partido del conjunto chileno como local.

El equipo de Mauricio Pellegrino llega en un gran momento, con ocho partidos sin perder, y buscará dar otro paso hacia la final tras eliminar a Fluminense en cuartos de final. Enfrente estará el cuadro de Gustavo Álvarez, que pese a la falta de competencia local, atraviesa un buen presente y sueña con alcanzar su primera final continental.

Probables formaciones:

U. de Chile: Castellón; Hormazábal, Calderón, Zaldivia; Guerrero, Sepúlveda; Aránguiz, Poblete; Assadi, Altamirano y Guerra. DT: Gustavo Álvarez.

Lanús: Losada; Pérez, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo; Salvio, Moreno, Carrera; Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Hora: 19.00

TV: ESPN y DSports

Árbitro: Anderson Daronco (Brasil)

VAR: Rodolpho Toski

Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago de Chile)