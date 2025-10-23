Lanús visita a la U de Chile por las semifinales de la Sudamericana

Belgrano y Argentinos se enfrentan por un lugar en la final de la Copa Argentina
El “Pirata” y el “Bicho” jugarán este jueves en Rosario la primera semifinal del certamen nacional. El ganador alcanzará su primera final en la historia del torneo.
El Granate quiere dar otro golpe internacional en Santiago. El partido se juega hoy a las 19:00 en el Estadio Nacional, sin público, por sanción de la Conmebol.Deportes23/10/2025GASTON PAROLA
Lanús se mide esta noche ante Universidad de Chile por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. El encuentro comenzará a las 19.00 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago y se disputará a puertas cerradas debido a los incidentes ocurridos en el último partido del conjunto chileno como local.
El equipo de Mauricio Pellegrino llega en un gran momento, con ocho partidos sin perder, y buscará dar otro paso hacia la final tras eliminar a Fluminense en cuartos de final. Enfrente estará el cuadro de Gustavo Álvarez, que pese a la falta de competencia local, atraviesa un buen presente y sueña con alcanzar su primera final continental.
Probables formaciones:
U. de Chile: Castellón; Hormazábal, Calderón, Zaldivia; Guerrero, Sepúlveda; Aránguiz, Poblete; Assadi, Altamirano y Guerra. DT: Gustavo Álvarez.
Lanús: Losada; Pérez, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo; Salvio, Moreno, Carrera; Bou. DT: Mauricio Pellegrino.
Hora: 19.00
TV: ESPN y DSports
Árbitro: Anderson Daronco (Brasil)
VAR: Rodolpho Toski
Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago de Chile)
