Triunfos de Sarmiento y Racing en el debut del Torneo Regional

El Torneo Regional Federal Amateur tuvo su estreno este miércoles con participación de tres representantes de la Liga Venadense de Fútbol. En el inicio de la Zona 6 de la Región Litoral Sur, Sarmiento de Maggiolo y Racing Club de Teodelina arrancaron con victorias, mientras que Studebaker de Villa Cañás no pudo sumar en su visita al “Juan Guadagnini”.

En Maggiolo, Sportivo Sarmiento derrotó 2 a 1 a un Studebaker alternativo, que reservó algunos titulares pensando en los cuartos de final del torneo local.

El dueño de casa abrió el marcador a los 26 minutos con un gol de Matías Sánchez, pero el “Verde” cañaseño igualó antes del descanso gracias a Francisco Romagnolli, tras una gran jugada de Valentín Falchioni. En el complemento, un córner ejecutado por Leonel Medri encontró a Mateo Figueredo, quien anotó el 2-1 definitivo para el conjunto maggiolense.

Por su parte, en Teodelina, Racing Club se impuso 3 a 1 ante Independiente de Bigand.

Los goles del elenco académico fueron convertidos por Lautaro Alegre —de penal—, un tanto en contra de Tomás Pérez y Maximiliano Melo, mientras que Raúl Mozzi descontó para los visitantes.

La segunda fecha del grupo se disputará el domingo 2 de noviembre: Independiente recibirá a Sarmiento en Bigand, y Studebaker será local ante Racing, reedición inmediata de un cruce que también se dará por los cuartos de final de la Liga Venadense de Fútbol.

En ese certamen, el “Verde” —líder de la fase regular— enfrentará a la “Academia”, mientras que Sarmiento, ya sin competencia liguista, enfoca todas sus energías en el Regional.