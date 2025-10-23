Triunfos de Sarmiento y Racing en el debut del Torneo Regional

Liga Venadense: todo por definirse en la última fecha
Con los resultados de la penúltima fecha, todo quedó abierto en la Liga Venadense. Avellaneda y Los Andes no pudieron ganar y ahora todo se resolverá en la última jornada.
Los equipos de la Liga Venadense comenzaron con el pie derecho en el Regional Federal Amateur. Sarmiento venció a Studebaker y Racing superó a Independiente de Bigand.
El Torneo Regional Federal Amateur tuvo su estreno este miércoles con participación de tres representantes de la Liga Venadense de Fútbol. En el inicio de la Zona 6 de la Región Litoral Sur, Sarmiento de Maggiolo y Racing Club de Teodelina arrancaron con victorias, mientras que Studebaker de Villa Cañás no pudo sumar en su visita al “Juan Guadagnini”.
En Maggiolo, Sportivo Sarmiento derrotó 2 a 1 a un Studebaker alternativo, que reservó algunos titulares pensando en los cuartos de final del torneo local.
El dueño de casa abrió el marcador a los 26 minutos con un gol de Matías Sánchez, pero el “Verde” cañaseño igualó antes del descanso gracias a Francisco Romagnolli, tras una gran jugada de Valentín Falchioni. En el complemento, un córner ejecutado por Leonel Medri encontró a Mateo Figueredo, quien anotó el 2-1 definitivo para el conjunto maggiolense.
Por su parte, en Teodelina, Racing Club se impuso 3 a 1 ante Independiente de Bigand.
Los goles del elenco académico fueron convertidos por Lautaro Alegre —de penal—, un tanto en contra de Tomás Pérez y Maximiliano Melo, mientras que Raúl Mozzi descontó para los visitantes.
La segunda fecha del grupo se disputará el domingo 2 de noviembre: Independiente recibirá a Sarmiento en Bigand, y Studebaker será local ante Racing, reedición inmediata de un cruce que también se dará por los cuartos de final de la Liga Venadense de Fútbol.
En ese certamen, el “Verde” —líder de la fase regular— enfrentará a la “Academia”, mientras que Sarmiento, ya sin competencia liguista, enfoca todas sus energías en el Regional.
Avellaneda y Los Andes no pudieron asegurar el primer puesto y todo se definirá en la última fecha por los ascensos de la División “B”.
La Liga Venadense tendrá esta noche duelos decisivos por el ascenso y el estreno de sus representantes en el Torneo Regional Federal Amateur.
El seleccionado de la Asociación Venadense formó parte del Torneo Interasociaciones Femenino U13 disputado en Santa Fe capital. Ocho asociaciones de toda la provincia participaron del certamen, que coronó a la Santafesina A como campeona.
Culminó la fase regular del torneo y quedaron confirmados los equipos que pelearán por el título y los que descendieron a la Primera “B”.
Este fin de semana se juegan los cuartos de final de las categorías inferiores de la Liga Venadense de Fútbol, tanto en Copa de Oro como en Copa de Plata. La acción comenzará el viernes 17 y continuará durante toda la jornada del sábado 18 de octubre, con cruces decisivos en distintas localidades de la región.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
