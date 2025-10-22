Advierten que Caputo negociaría con EE.UU. mayor acceso al uranio argentino

Caputo descartó cambios en el esquema cambiario antes de las elecciones
El ministro de Economía aseguró que se mantendrá el actual sistema de bandas y atribuyó la volatilidad del dólar a la incertidumbre preelectoral.
Según The Wall Street Journal, el acuerdo financiero impulsado por Donald Trump incluiría facilidades para que empresas estadounidenses operen en el país.Economía22/10/2025SOFIA ZANOTTI
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, estarían negociando un entendimiento que otorgaría a empresas norteamericanas mayor acceso al uranio argentino, según reveló The Wall Street Journal.
El diario estadounidense planteó que esta medida forma parte del acuerdo de apoyo financiero a la Argentina impulsado por el gobierno de Donald Trump, con el objetivo de reducir la influencia de China en sectores estratégicos del país.
“Los funcionarios de la administración están tratando de contrarrestar la influencia de Beijing alentando a los líderes argentinos a llegar a acuerdos con compañías estadounidenses en sectores clave como infraestructura y telecomunicaciones”, publicó el medio citando fuentes cercanas a las negociaciones.
Además, destacó declaraciones de Bessent, quien afirmó que “estabilizar a la Argentina es ‘América primero’”, en línea con la estrategia geopolítica de Washington de asegurar recursos estratégicos frente a Pekín.
De concretarse, el entendimiento otorgaría a Estados Unidos una posición privilegiada en el acceso a minerales críticos, en medio de las crecientes tensiones comerciales entre las dos potencias.
