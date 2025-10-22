Las esposas de La Scaloneta bautizaron a Wanda Nara con un curioso apodo

En medio de los rumores que vinculan a Wanda Nara con un supuesto mensaje que habría enviado a Enzo Fernández, se conoció cómo reaccionaron las esposas y parejas de los jugadores de la Selección Argentina.

Según reveló Yanina Latorre en el programa Sálvese quien pueda, Valentina Cervantes, pareja del mediocampista del Chelsea, no se mostró alterada por la situación, pero sí decidió comentarlo en el grupo de WhatsApp que comparte con las “primeras damas” de La Scaloneta.

Horas más tarde, en Pasó en América (América TV), Ailén Bechara contó que las integrantes del grupo decidieron ponerle a Wanda un apodo en clave. “Cuando la vieron en uno de los últimos partidos, escribieron ‘Tatiana a la vista’”, relató la panelista.

Además, según trascendió, el grupo habría acordado aplicar la “ley del hielo” hacia la empresaria y conductora, evitando cualquier tipo de trato o saludo durante los eventos de la Selección.

Hasta el momento, ni Wanda Nara ni Enzo Fernández hicieron declaraciones públicas sobre el tema, que sigue generando repercusión en redes y programas de espectáculos.