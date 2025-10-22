Las esposas de La Scaloneta bautizaron a Wanda Nara con un curioso apodo

María Becerra no puede decir más “La Nena de Argentina”
La marca pertenece legalmente a su exmánager, José Levy, quien la registró a su nombre hasta 2033. La noticia generó enojo entre los fans.
Las parejas de los jugadores de la Selección Argentina habrían decidido “castigar” a Wanda tras un gesto con Enzo Fernández. En el grupo de chat, la llamaron de una forma muy particular.Espectáculos22/10/2025LORENA ACOSTA
En medio de los rumores que vinculan a Wanda Nara con un supuesto mensaje que habría enviado a Enzo Fernández, se conoció cómo reaccionaron las esposas y parejas de los jugadores de la Selección Argentina.
Según reveló Yanina Latorre en el programa Sálvese quien pueda, Valentina Cervantes, pareja del mediocampista del Chelsea, no se mostró alterada por la situación, pero sí decidió comentarlo en el grupo de WhatsApp que comparte con las “primeras damas” de La Scaloneta.
Horas más tarde, en Pasó en América (América TV), Ailén Bechara contó que las integrantes del grupo decidieron ponerle a Wanda un apodo en clave. “Cuando la vieron en uno de los últimos partidos, escribieron ‘Tatiana a la vista’”, relató la panelista.
Además, según trascendió, el grupo habría acordado aplicar la “ley del hielo” hacia la empresaria y conductora, evitando cualquier tipo de trato o saludo durante los eventos de la Selección.
Hasta el momento, ni Wanda Nara ni Enzo Fernández hicieron declaraciones públicas sobre el tema, que sigue generando repercusión en redes y programas de espectáculos.
A pocos días del estreno, el reality de cocina enfrenta varios conflictos: la salida de Pablo Lescano, la ausencia de Maxi López y la supuesta incomodidad de Valu Cervantes con Wanda Nara.
El cantante fue acusado de conducir a alta velocidad y tomar una moto de la Policía luego de presentarse ante miles de personas en Roque Pérez.
La modelo enfrentó a la prensa luego de que trascendieran versiones que apuntaban a su ex, su padre y su hermana en una supuesta estafa inmobiliaria.
El actor calificó de “totalmente falso” el rumor que lo vinculaba a una futura paternidad junto a Dai Fernández.
El conductor de Gran Hermano confirmó su continuidad en Telefe y adelantó que ya trabaja en la nueva edición del reality, que incluirá a famosos.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El campeonato llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para su 20ª fecha. Franco Colapinto dirá presente junto a Alpine en una cita clave antes del cierre de temporada.
El Tribunal de Disciplina le otorgó dos días al club jujeño para responder por la suspensión del partido ante Deportivo Madryn, interrumpido por amenazas al árbitro Lucas Comesaña.
Sin Rugby Championship el próximo año, el seleccionado argentino afrontará la Nations Cup y una serie de test matches ante potencias del norte y del sur.
El equipo ecuatoriano buscará sacar ventaja en casa ante el poderoso conjunto brasileño, con Spinelli como principal carta ofensiva.
El accidente ocurrió cerca de Chacabuco y derivó en una escena de descontrol, con vecinos y automovilistas llevándose parte de la carga. El chofer sufrió heridas leves.
La actividad “El pasado bajo nuestros pies” permitió conocer piezas halladas en lagunas locales y cortos sobre las tribus ancestrales. Fue organizada por Cultura y la UNR.
Un automóvil colisionó de frente con un camión a la altura del Parque Industrial. El conductor del Falcon perdió la vida en el acto.