Caputo descartó cambios en el esquema cambiario antes de las elecciones

En medio de la tensión cambiaria y la cercanía de las elecciones legislativas, el ministro de Economía, Luis Caputo, reafirmó que no habrá modificaciones en el esquema de bandas cambiarias vigente.

A través de su cuenta en la red social X, el funcionario respondió a un analista que había anticipado eventuales cambios tras los comicios del domingo. “No va a haber ningún cambio al esquema actual”, enfatizó Caputo, mensaje que luego fue compartido por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.



El ministro reiteró así una postura que su equipo económico viene sosteniendo desde hace semanas, frente a rumores de un posible ajuste del régimen en función de la presión sobre el dólar, a pesar del reciente acuerdo con Estados Unidos y de las intervenciones directas del Tesoro norteamericano.

Durante la jornada del martes, el Banco Central vendió USD 45,5 millones para mantener el tipo de cambio dentro de la banda establecida. Mientras el dólar mayorista cerró en torno a los $1.490, el minorista se ubicó en $1.515 y los financieros escalaron hasta los $1.610.

Desde el Gobierno atribuyen la volatilidad al clima previo a las elecciones y confían en una apreciación del peso una vez que se despeje la incertidumbre política. En esa línea, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, había explicado que el esquema actual busca permitir una “transición natural” hacia un régimen más libre, sin generar sobresaltos en el mercado.