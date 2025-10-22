LaLiga canceló el partido entre Villarreal y Barcelona en Miami

David Raya elogió a Heinze: “Nos aprieta mucho y aporta cojones”
El arquero de Arsenal destacó la influencia del argentino en el cuerpo técnico de Mikel Arteta, subrayando su exigencia y la solidez defensiva que logró el equipo.
El encuentro, previsto para diciembre, fue suspendido por la incertidumbre política en España. LaLiga lamentó la decisión y defendió su plan de expansión internacional.
LaLiga confirmó este martes la cancelación del partido entre Villarreal y Barcelona, correspondiente a la fecha 17, que estaba programado para jugarse en Miami, Estados Unidos, en diciembre de este año.
Según el comunicado oficial, la decisión se tomó debido a la incertidumbre política y social que atraviesa España en las últimas semanas. La promotora del evento decidió no avanzar con la organización, pese al aval inicial del organismo presidido por Javier Tebas.
Desde LaLiga expresaron su “profundo pesar” por la suspensión, al considerar que se trataba de una oportunidad histórica para internacionalizar el campeonato y fortalecer la marca del fútbol español en un mercado estratégico como el estadounidense.
El organismo explicó que jugar fuera de Europa representaba un paso clave en la expansión global del torneo y que el proyecto cumplía con las normas federativas, sin afectar la integridad deportiva. Sin embargo, la coyuntura política obligó a posponer los planes.
No es la primera vez que LaLiga enfrenta este tipo de obstáculos. En 2018, un intento similar —el partido entre Girona y Barcelona— fue bloqueado por la Federación Española y la Asociación de Futbolistas (AFE). Aquella disputa judicial terminó con fallos adversos para el ente, que aún busca habilitar los encuentros oficiales fuera del territorio español.
Con esta nueva cancelación, LaLiga vuelve a ver frustrado su deseo de llevar un partido oficial a Estados Unidos, aunque reafirmó su intención de seguir impulsando la expansión global del fútbol español en el futuro.
