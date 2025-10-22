Las Pelotas celebró 36 años con un show histórico en Obras

Matisse y Cristian Castro se reencuentran en “Conmigo sin ti”
El trío mexicano lanzó una nueva balada junto a Cristian Castro, una colaboración que revive el espíritu romántico de la música latina.
El sábado 18 de octubre, Las Pelotas festejó su 36º aniversario con un concierto al aire libre en el Estadio Obras Sanitarias, donde más de 8 mil personas acompañaron una noche cargada de historia, emoción y rock nacional.
Durante más de dos horas, el grupo liderado por Germán Daffunchio repasó sus clásicos, presentó una nueva canción y rindió homenaje al recordado Alejandro “Bocha” Sokol, fundador de la banda, con la participación de su hijo Ismael. El cierre incluyó dos temas de Sumo, como tributo a los orígenes del grupo.
La celebración contó con invitados de lujo como Marcelo Gillespi, Piti Fernández (Las Pastillas del Abuelo), Sebastián Andersen (El Plan de la Mariposa), Gabriel Dahbar, Mariano Di Césare (Mi Amigo Invencible) y Sonia Álvarez, quien sumó su arpa en “Víctimas del cielo”.
“Esto es lo que se lleva uno de la vida, ¡gracias!”, expresó Daffunchio al finalizar el concierto, emocionado por el acompañamiento del público.
Las Pelotas nació en 1989 tras la disolución de Sumo, con Daffunchio, Sokol y Alberto “Superman” Troglio como fundadores. Desde entonces, el grupo se consolidó como una de las bandas más influyentes del rock argentino, con discos emblemáticos como Máscaras de sal, Esperando el milagro y Basta.
El recital formó parte de la gira “6x6”, que celebra más de tres décadas de música y una trayectoria que sigue vigente en los escenarios del país.
La cantante presentó “Lux”, un disco grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres que aborda la mística femenina, la transformación y la espiritualidad.
Después de nueve años, la legendaria banda de metal alternativo regresa al país para presentarse el 10 de mayo en Parque Sarmiento, con Spiritbox y Seven Hours After Violet como invitados especiales.
La banda presentó el último episodio de su proyecto audiovisual junto a Yami Safdie. El lanzamiento incluye videoclip y entrevista.
La banda chilena ofrecerá una serie de conciertos en Buenos Aires como parte de las Ediciones Doradas – Especial Primavera, junto a Riddim, Hoy Lila y Fidel Nadal.
El grupo pop celebrará su 25.º aniversario con un show en la fiesta L.A.T.M. el próximo 23 de noviembre, marcando su esperado reencuentro sobre los escenarios.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El campeonato llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para su 20ª fecha. Franco Colapinto dirá presente junto a Alpine en una cita clave antes del cierre de temporada.
El Tribunal de Disciplina le otorgó dos días al club jujeño para responder por la suspensión del partido ante Deportivo Madryn, interrumpido por amenazas al árbitro Lucas Comesaña.
Sin Rugby Championship el próximo año, el seleccionado argentino afrontará la Nations Cup y una serie de test matches ante potencias del norte y del sur.
El equipo ecuatoriano buscará sacar ventaja en casa ante el poderoso conjunto brasileño, con Spinelli como principal carta ofensiva.
El accidente ocurrió cerca de Chacabuco y derivó en una escena de descontrol, con vecinos y automovilistas llevándose parte de la carga. El chofer sufrió heridas leves.
La actividad “El pasado bajo nuestros pies” permitió conocer piezas halladas en lagunas locales y cortos sobre las tribus ancestrales. Fue organizada por Cultura y la UNR.
Un automóvil colisionó de frente con un camión a la altura del Parque Industrial. El conductor del Falcon perdió la vida en el acto.