Las Pelotas celebró 36 años con un show histórico en Obras

El sábado 18 de octubre, Las Pelotas festejó su 36º aniversario con un concierto al aire libre en el Estadio Obras Sanitarias, donde más de 8 mil personas acompañaron una noche cargada de historia, emoción y rock nacional.

Durante más de dos horas, el grupo liderado por Germán Daffunchio repasó sus clásicos, presentó una nueva canción y rindió homenaje al recordado Alejandro “Bocha” Sokol, fundador de la banda, con la participación de su hijo Ismael. El cierre incluyó dos temas de Sumo, como tributo a los orígenes del grupo.

La celebración contó con invitados de lujo como Marcelo Gillespi, Piti Fernández (Las Pastillas del Abuelo), Sebastián Andersen (El Plan de la Mariposa), Gabriel Dahbar, Mariano Di Césare (Mi Amigo Invencible) y Sonia Álvarez, quien sumó su arpa en “Víctimas del cielo”.

“Esto es lo que se lleva uno de la vida, ¡gracias!”, expresó Daffunchio al finalizar el concierto, emocionado por el acompañamiento del público.

Las Pelotas nació en 1989 tras la disolución de Sumo, con Daffunchio, Sokol y Alberto “Superman” Troglio como fundadores. Desde entonces, el grupo se consolidó como una de las bandas más influyentes del rock argentino, con discos emblemáticos como Máscaras de sal, Esperando el milagro y Basta.

El recital formó parte de la gira “6x6”, que celebra más de tres décadas de música y una trayectoria que sigue vigente en los escenarios del país.