El Banco Central intervino y vendió más de USD 40 millones

Advierten que Caputo negociaría con EE.UU. mayor acceso al uranio argentino
Según The Wall Street Journal, el acuerdo financiero impulsado por Donald Trump incluiría facilidades para que empresas estadounidenses operen en el país.
Tras más de un mes sin operaciones, el BCRA volvió al mercado cambiario para frenar la suba del dólar. Las reservas se ubican en US$40.539 millones.Economía22/10/2025LORENA ACOSTA
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a intervenir este martes en el mercado de cambios, con una venta superior a los 40 millones de dólares, buscando contener la presión sobre la divisa estadounidense. Es la primera participación activa de la entidad en más de un mes.
El dólar oficial minorista subió $20, cerrando a $1.515 en el Banco Nación, mientras que el mayorista avanzó $15, hasta los $1.490,50, acercándose al límite de la banda cambiaria.
La intervención se produjo a pocos días de las elecciones legislativas y luego de la formalización del swap por US$20.000 millones con el Tesoro de Estados Unidos, destinado a fortalecer las reservas, que actualmente se ubican en US$40.539 millones.
En un comunicado, el BCRA explicó que el acuerdo forma parte de “una estrategia de estabilización cambiaria para preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”.
Por su parte, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, expresó su respaldo al Gobierno argentino y calificó de “cruciales” los esfuerzos del presidente Javier Milei para “revertir las décadas de declive derivadas del izquierdismo radical del peronismo”.
En paralelo, el secretario de Finanzas Pablo Quirno anunció el lanzamiento del programa “Deuda por Educación”, que contempla la recompra de bonos soberanos para redirigir recursos hacia el financiamiento educativo, con el objetivo de reducir costos de interés y estimular la inversión en el sector.
El ministro de Economía aseguró que se mantendrá el actual sistema de bandas y atribuyó la volatilidad del dólar a la incertidumbre preelectoral.
El comercio electrónico argentino superó los $15 billones en facturación durante el primer semestre de 2025, con un crecimiento que duplicó la inflación del período, según la CACE.
El ministro de Economía respondió con dureza a las críticas de la directora del Banco Ciudad, Delfina Rossi, quien había cuestionado su vínculo con JP Morgan y la recompra de deuda.
Legisladores estadounidenses cuestionan el apoyo financiero a Milei y exigen explicaciones al Tesoro.
El Banco Central, encabezado por Santiago Bausili, formalizó un acuerdo de estabilización cambiaria con el Tesoro estadounidense para reforzar las reservas y garantizar el pago de la deuda.
