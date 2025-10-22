Rosalía anuncia el lanzamiento de su cuarto álbum: “Lux”

Las Pelotas celebró 36 años con un show histórico en Obras
La banda reunió a más de 8 mil personas en el Estadio Obras Sanitarias para celebrar sus 36 años de trayectoria, con invitados especiales y un emotivo homenaje a Alejandro “Bocha” Sokol.
La cantante presentó “Lux”, un disco grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres que aborda la mística femenina, la transformación y la espiritualidad.Música22/10/2025SOFIA ZANOTTI
Rosalía anunció oficialmente el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, “Lux”, que saldrá a la venta el 7 de noviembre de 2025 bajo el sello Columbia Records.
El disco fue grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres, bajo la dirección del islandés Daníel Bjarnason, y contará con la participación de figuras internacionales como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza e Yves Tumor, además de la Escolanía de Montserrat y el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana.
Como parte de la presentación, Rosalía realizó una intervención artística en la Gran Vía de Madrid, donde las luces de la avenida se apagaron por completo y luego se encendieron nuevamente para revelar la portada oficial del disco, en un evento transmitido en vivo para todo el mundo.
Con “Lux”, la artista catalana se consolida como una de las voces más innovadoras del panorama musical global. El álbum explora la mística femenina, la transformación y la espiritualidad, con una propuesta sonora que fusiona lo sinfónico con lo contemporáneo.
Rosalía, además, asumió el rol de productora ejecutiva, liderando una obra que busca integrar sonido, lenguaje y cultura en una experiencia sensorial única. Las ediciones físicas en CD y vinilo incluirán tres temas adicionales exclusivos.
El trío mexicano lanzó una nueva balada junto a Cristian Castro, una colaboración que revive el espíritu romántico de la música latina.
Después de nueve años, la legendaria banda de metal alternativo regresa al país para presentarse el 10 de mayo en Parque Sarmiento, con Spiritbox y Seven Hours After Violet como invitados especiales.
La banda presentó el último episodio de su proyecto audiovisual junto a Yami Safdie. El lanzamiento incluye videoclip y entrevista.
La banda chilena ofrecerá una serie de conciertos en Buenos Aires como parte de las Ediciones Doradas – Especial Primavera, junto a Riddim, Hoy Lila y Fidel Nadal.
El grupo pop celebrará su 25.º aniversario con un show en la fiesta L.A.T.M. el próximo 23 de noviembre, marcando su esperado reencuentro sobre los escenarios.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El campeonato llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para su 20ª fecha. Franco Colapinto dirá presente junto a Alpine en una cita clave antes del cierre de temporada.
El Tribunal de Disciplina le otorgó dos días al club jujeño para responder por la suspensión del partido ante Deportivo Madryn, interrumpido por amenazas al árbitro Lucas Comesaña.
Sin Rugby Championship el próximo año, el seleccionado argentino afrontará la Nations Cup y una serie de test matches ante potencias del norte y del sur.
El equipo ecuatoriano buscará sacar ventaja en casa ante el poderoso conjunto brasileño, con Spinelli como principal carta ofensiva.
El accidente ocurrió cerca de Chacabuco y derivó en una escena de descontrol, con vecinos y automovilistas llevándose parte de la carga. El chofer sufrió heridas leves.
La actividad “El pasado bajo nuestros pies” permitió conocer piezas halladas en lagunas locales y cortos sobre las tribus ancestrales. Fue organizada por Cultura y la UNR.
Un automóvil colisionó de frente con un camión a la altura del Parque Industrial. El conductor del Falcon perdió la vida en el acto.