Rosalía anuncia el lanzamiento de su cuarto álbum: “Lux”

Rosalía anunció oficialmente el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, “Lux”, que saldrá a la venta el 7 de noviembre de 2025 bajo el sello Columbia Records.

El disco fue grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres, bajo la dirección del islandés Daníel Bjarnason, y contará con la participación de figuras internacionales como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza e Yves Tumor, además de la Escolanía de Montserrat y el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana.

Como parte de la presentación, Rosalía realizó una intervención artística en la Gran Vía de Madrid, donde las luces de la avenida se apagaron por completo y luego se encendieron nuevamente para revelar la portada oficial del disco, en un evento transmitido en vivo para todo el mundo.

Con “Lux”, la artista catalana se consolida como una de las voces más innovadoras del panorama musical global. El álbum explora la mística femenina, la transformación y la espiritualidad, con una propuesta sonora que fusiona lo sinfónico con lo contemporáneo.

Rosalía, además, asumió el rol de productora ejecutiva, liderando una obra que busca integrar sonido, lenguaje y cultura en una experiencia sensorial única. Las ediciones físicas en CD y vinilo incluirán tres temas adicionales exclusivos.