Teodelina abre inscripciones para el Curso de Manipulación de Alimentos

Choque entre dos motos en Teodelina dejó dos personas hospitalizadas
El siniestro ocurrió en la intersección de San Martín y Simón Yondo. Una mujer y un hombre fueron trasladados al hospital local con lesiones de consideración.
El Gobierno local y la ASSAL convocan a vecinos interesados en obtener el carnet de manipulador. El examen presencial será el 12 de noviembre en la Biblioteca Popular.Teodelina22/10/2025SOFIA ZANOTTI
El Gobierno de Teodelina, en conjunto con la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL), lanzó una nueva edición del Curso de Manipulación de Alimentos, una instancia fundamental para quienes trabajan o planean trabajar en el rubro gastronómico, alimentario o de atención al público.
El examen presencial obligatorio se realizará el martes 12 de noviembre a las 16 horas, en la Biblioteca Popular de Teodelina.
El curso consta de clases grabadas, que los participantes pueden realizar de forma virtual, y culmina con el examen presencial, requisito indispensable para obtener el carnet oficial de manipulador de alimentos.
Las inscripciones se realizan comunicándose al 📲 3382 411797 con María Belén Fernández, ingeniera en alimentos y referente local de la capacitación.
La Comuna de Teodelina abrió la inscripción para emprendimientos gastronómicos que deseen sumarse al Patio de Comidas durante la temporada de verano 2025/26.
El próximo viernes 24 de octubre, el Gobierno de Teodelina invita a una noche especial con música, emoción y talento local en honor a Roberto Carena.
Bomberos Voluntarios de Teodelina intervinieron este martes en un siniestro registrado a la altura del kilómetro 16.
Comenzaron los trabajos de nivelación que permitirán extender la red sanitaria y mejorar la calidad de vida de los vecinos.
El Centro de Día El Recreo realizó una jornada especial con presentaciones artísticas, trabajos solidarios y un desayuno compartido junto a las familias.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El campeonato llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para su 20ª fecha. Franco Colapinto dirá presente junto a Alpine en una cita clave antes del cierre de temporada.
El Tribunal de Disciplina le otorgó dos días al club jujeño para responder por la suspensión del partido ante Deportivo Madryn, interrumpido por amenazas al árbitro Lucas Comesaña.
Sin Rugby Championship el próximo año, el seleccionado argentino afrontará la Nations Cup y una serie de test matches ante potencias del norte y del sur.
El equipo ecuatoriano buscará sacar ventaja en casa ante el poderoso conjunto brasileño, con Spinelli como principal carta ofensiva.
El accidente ocurrió cerca de Chacabuco y derivó en una escena de descontrol, con vecinos y automovilistas llevándose parte de la carga. El chofer sufrió heridas leves.
La actividad “El pasado bajo nuestros pies” permitió conocer piezas halladas en lagunas locales y cortos sobre las tribus ancestrales. Fue organizada por Cultura y la UNR.
Un automóvil colisionó de frente con un camión a la altura del Parque Industrial. El conductor del Falcon perdió la vida en el acto.