Teodelina abre inscripciones para el Curso de Manipulación de Alimentos

El Gobierno local y la ASSAL convocan a vecinos interesados en obtener el carnet de manipulador. El examen presencial será el 12 de noviembre en la Biblioteca Popular.

Teodelina22/10/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
Manipulacion-alimentos-ilustrativa

El Gobierno de Teodelina, en conjunto con la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL), lanzó una nueva edición del Curso de Manipulación de Alimentos, una instancia fundamental para quienes trabajan o planean trabajar en el rubro gastronómico, alimentario o de atención al público.
569960447_1245840604252087_8821917279621877469_n

El examen presencial obligatorio se realizará el martes 12 de noviembre a las 16 horas, en la Biblioteca Popular de Teodelina.

El curso consta de clases grabadas, que los participantes pueden realizar de forma virtual, y culmina con el examen presencial, requisito indispensable para obtener el carnet oficial de manipulador de alimentos.

Las inscripciones se realizan comunicándose al 📲 3382 411797 con María Belén Fernández, ingeniera en alimentos y referente local de la capacitación.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias