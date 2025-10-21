Choque entre dos motos en Teodelina dejó dos personas hospitalizadas

El siniestro ocurrió en la intersección de San Martín y Simón Yondo. Una mujer y un hombre fueron trasladados al hospital local con lesiones de consideración.

Un accidente de tránsito se registró esta tarde en la localidad de Teodelina, en la intersección de las calles San Martín y Simón Yondo. Según informaron los Bomberos Voluntarios, el hecho involucró a dos motocicletas: una de ellas conducida por una mujer mayor acompañada por una menor de edad, y la otra manejada por un hombre adulto.

Al arribar al lugar, los equipos de emergencia constataron que el conductor masculino presentaba contusiones de consideración, con golpes en el rostro y la cabeza. En tanto, la mujer sufrió cortes en el rostro y múltiples traumatismos.

Ambas personas fueron estabilizadas en el lugar y trasladadas al Hospital S.A.M.Co. de Teodelina en la ambulancia del Servicio de Emergencias Integrado (S.I.). La menor, por su parte, no sufrió heridas de gravedad.

Las causas del siniestro son materia de investigación por parte de las autoridades policiales, que trabajan para determinar cómo se produjo la colisión.

