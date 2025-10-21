Choque entre dos motos en Teodelina dejó dos personas hospitalizadas

Convocatoria para foodtrucks locales en el Balneario “El Edén”
La Comuna de Teodelina abrió la inscripción para emprendimientos gastronómicos que deseen sumarse al Patio de Comidas durante la temporada de verano 2025/26.
El siniestro ocurrió en la intersección de San Martín y Simón Yondo. Una mujer y un hombre fueron trasladados al hospital local con lesiones de consideración.Teodelina21/10/2025SOFIA ZANOTTI
Un accidente de tránsito se registró esta tarde en la localidad de Teodelina, en la intersección de las calles San Martín y Simón Yondo. Según informaron los Bomberos Voluntarios, el hecho involucró a dos motocicletas: una de ellas conducida por una mujer mayor acompañada por una menor de edad, y la otra manejada por un hombre adulto.
Al arribar al lugar, los equipos de emergencia constataron que el conductor masculino presentaba contusiones de consideración, con golpes en el rostro y la cabeza. En tanto, la mujer sufrió cortes en el rostro y múltiples traumatismos.
Ambas personas fueron estabilizadas en el lugar y trasladadas al Hospital S.A.M.Co. de Teodelina en la ambulancia del Servicio de Emergencias Integrado (S.I.). La menor, por su parte, no sufrió heridas de gravedad.
Las causas del siniestro son materia de investigación por parte de las autoridades policiales, que trabajan para determinar cómo se produjo la colisión.
El próximo viernes 24 de octubre, el Gobierno de Teodelina invita a una noche especial con música, emoción y talento local en honor a Roberto Carena.
Bomberos Voluntarios de Teodelina intervinieron este martes en un siniestro registrado a la altura del kilómetro 16.
Comenzaron los trabajos de nivelación que permitirán extender la red sanitaria y mejorar la calidad de vida de los vecinos.
El Centro de Día El Recreo realizó una jornada especial con presentaciones artísticas, trabajos solidarios y un desayuno compartido junto a las familias.
Con música, sorteos, juegos y la nueva calesita, la comunidad celebró la llegada de la primavera en el marco de los 150 años de la ciudad.
La exposición combina arte, conciencia y respeto a las distintas culturas. Estará abierta al público durante tres semanas en el Centro Cultural.
El chileno celebró en redes la derrota de la Selección Argentina Sub 20 ante Marruecos en la final del Mundial juvenil y su publicación generó una ola de reacciones.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El campeonato llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para su 20ª fecha. Franco Colapinto dirá presente junto a Alpine en una cita clave antes del cierre de temporada.
Mazzantti, Pussetto y Abaldo llegaron para aportar goles, pero aún no convirtieron y el equipo sufre su peor racha del año.
El delantero reaccionó ante los insultos del público tras el empate parcial con San Lorenzo y, al finalizar el partido, llegó a invitar a pelear a un hincha desde la platea.
La Municipalidad y el Gobierno de Santa Fe lanzaron una capacitación en viandas saludables, con certificación oficial y cupos limitados.
El Tribunal de Disciplina le otorgó dos días al club jujeño para responder por la suspensión del partido ante Deportivo Madryn, interrumpido por amenazas al árbitro Lucas Comesaña.