Villa Cañás abrió una muestra sobre su pasado arqueológico y paleontológico

Abren inscripciones para el curso gratuito de Auxiliar en Cocina
La Municipalidad y el Gobierno de Santa Fe lanzaron una capacitación en viandas saludables, con certificación oficial y cupos limitados.
La actividad “El pasado bajo nuestros pies” permitió conocer piezas halladas en lagunas locales y cortos sobre las tribus ancestrales. Fue organizada por Cultura y la UNR.Villa Cañás21/10/2025SOFIA ZANOTTI
Ayer se desarrolló en Villa Cañás una jornada titulada “El pasado bajo nuestros pies: los secretos arqueológicos y paleontológicos de Villa Cañás”, una propuesta destinada a rescatar y valorar la historia más antigua de la región.
El encuentro comenzó con la inauguración de una muestra de piezas arqueológicas encontradas en distintas lagunas del distrito —La Grigera, Estaqueadero, Las Encadenadas y Las Marías—, resultado de las investigaciones realizadas por el equipo de licenciados en antropología y docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), liderado por Juan David Ávila y Mariela Gallego, dentro del proyecto “Encadenando Pasados”.
Más tarde, se proyectaron cortos audiovisuales sobre tribus ancestrales y megafauna, especialmente preparados para alumnos de 4° y 5° grado de las escuelas locales, quienes participaron con gran interés.
La propuesta fue organizada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Cañás junto al equipo de investigación de la UNR, reafirmando el compromiso con la promoción del conocimiento, la identidad local y la preservación del patrimonio histórico y arqueológico de la comunidad.
La Municipalidad y el Gobierno de Santa Fe lanzaron una capacitación en viandas saludables, con certificación oficial y cupos limitados.
Una mujer perdió el control de su vehículo y volcó este lunes por la tarde. Fue asistida por personal del 107 de Teodelina y no sufrió lesiones.
Treces familias cañaseñas recibieron la escritura de su vivienda, un paso clave hacia la seguridad jurídica y la tranquilidad definitiva del hogar.
El Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Villa Cañás realizaron el sorteo de 45 viviendas del barrio ex quinta Sfasciotti, marcando un nuevo avance en materia habitacional para la ciudad.
La exposición combina arte, conciencia y respeto a las distintas culturas. Estará abierta al público durante tres semanas en el Centro Cultural.
La Municipalidad de Villa Cañás recuerda que sigue la reducción de calzada en la Ruta Provincial N°94 por la construcción de dársenas.
La exposición combina arte, conciencia y respeto a las distintas culturas. Estará abierta al público durante tres semanas en el Centro Cultural.
El chileno celebró en redes la derrota de la Selección Argentina Sub 20 ante Marruecos en la final del Mundial juvenil y su publicación generó una ola de reacciones.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El campeonato llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para su 20ª fecha. Franco Colapinto dirá presente junto a Alpine en una cita clave antes del cierre de temporada.
Mazzantti, Pussetto y Abaldo llegaron para aportar goles, pero aún no convirtieron y el equipo sufre su peor racha del año.
El delantero reaccionó ante los insultos del público tras el empate parcial con San Lorenzo y, al finalizar el partido, llegó a invitar a pelear a un hincha desde la platea.
La Municipalidad y el Gobierno de Santa Fe lanzaron una capacitación en viandas saludables, con certificación oficial y cupos limitados.
El Tribunal de Disciplina le otorgó dos días al club jujeño para responder por la suspensión del partido ante Deportivo Madryn, interrumpido por amenazas al árbitro Lucas Comesaña.