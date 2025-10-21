Villa Cañás abrió una muestra sobre su pasado arqueológico y paleontológico

Ayer se desarrolló en Villa Cañás una jornada titulada “El pasado bajo nuestros pies: los secretos arqueológicos y paleontológicos de Villa Cañás”, una propuesta destinada a rescatar y valorar la historia más antigua de la región.



El encuentro comenzó con la inauguración de una muestra de piezas arqueológicas encontradas en distintas lagunas del distrito —La Grigera, Estaqueadero, Las Encadenadas y Las Marías—, resultado de las investigaciones realizadas por el equipo de licenciados en antropología y docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), liderado por Juan David Ávila y Mariela Gallego, dentro del proyecto “Encadenando Pasados”.



Más tarde, se proyectaron cortos audiovisuales sobre tribus ancestrales y megafauna, especialmente preparados para alumnos de 4° y 5° grado de las escuelas locales, quienes participaron con gran interés.



La propuesta fue organizada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Cañás junto al equipo de investigación de la UNR, reafirmando el compromiso con la promoción del conocimiento, la identidad local y la preservación del patrimonio histórico y arqueológico de la comunidad.