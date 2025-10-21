Vuelco sin heridos en la Ruta 94, cerca del motel

Abren inscripciones para el curso gratuito de Auxiliar en Cocina
La Municipalidad y el Gobierno de Santa Fe lanzaron una capacitación en viandas saludables, con certificación oficial y cupos limitados.
Una mujer perdió el control de su vehículo y volcó este lunes por la tarde. Fue asistida por personal del 107 de Teodelina y no sufrió lesiones.Villa Cañás21/10/2025LORENA ACOSTA
Una mujer mayor de edad protagonizó un accidente este lunes alrededor de las 19:30 horas en la Ruta Provincial 94, a la altura del motel, cuando perdió el control de su vehículo y terminó volcando en la cuneta.
De acuerdo con el reporte oficial, la conductora logró salir por sus propios medios antes de la llegada de los servicios de emergencia. En el lugar trabajó el equipo del 107 de Teodelina, que asistió a la mujer y constató que no presentaba lesiones aparentes.
La víctima se encontraba en buen estado general y no fue necesario su traslado. El vehículo sufrió daños materiales, pero no hubo que lamentar heridos.
Treces familias cañaseñas recibieron la escritura de su vivienda, un paso clave hacia la seguridad jurídica y la tranquilidad definitiva del hogar.
El Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Villa Cañás realizaron el sorteo de 45 viviendas del barrio ex quinta Sfasciotti, marcando un nuevo avance en materia habitacional para la ciudad.
La exposición combina arte, conciencia y respeto a las distintas culturas. Estará abierta al público durante tres semanas en el Centro Cultural.
La Municipalidad de Villa Cañás recuerda que sigue la reducción de calzada en la Ruta Provincial N°94 por la construcción de dársenas.
El siniestro ocurrió anoche y demandó más de tres horas de trabajo para controlar las llamas. No se registraron heridos.
La candidata a diputada nacional por Fuerza Patria encabezó un acto en Venado Tuerto junto a militantes y referentes de todo el departamento General López, en el tramo final de la campaña.
El chileno celebró en redes la derrota de la Selección Argentina Sub 20 ante Marruecos en la final del Mundial juvenil y su publicación generó una ola de reacciones.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El campeonato llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para su 20ª fecha. Franco Colapinto dirá presente junto a Alpine en una cita clave antes del cierre de temporada.
Ambos delanteros continúan con molestias físicas y Flick decidió no arriesgarlos antes del Clásico. El técnico confía en tenerlos disponibles ante Real Madrid.
