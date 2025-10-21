Vuelco sin heridos en la Ruta 94, cerca del motel

Una mujer perdió el control de su vehículo y volcó este lunes por la tarde. Fue asistida por personal del 107 de Teodelina y no sufrió lesiones.

Una mujer mayor de edad protagonizó un accidente este lunes alrededor de las 19:30 horas en la Ruta Provincial 94, a la altura del motel, cuando perdió el control de su vehículo y terminó volcando en la cuneta.

De acuerdo con el reporte oficial, la conductora logró salir por sus propios medios antes de la llegada de los servicios de emergencia. En el lugar trabajó el equipo del 107 de Teodelina, que asistió a la mujer y constató que no presentaba lesiones aparentes.

La víctima se encontraba en buen estado general y no fue necesario su traslado. El vehículo sufrió daños materiales, pero no hubo que lamentar heridos.

