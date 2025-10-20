La Venadense dijo presente en el Interasociaciones Femenino U13

Durante tres jornadas, desde el viernes 17 al domingo 19 de octubre, la ciudad de Santa Fe fue sede del Torneo Interasociaciones Femenino U13, organizado por la Federación Santafesina de Básquet. El certamen reunió a las ocho asociaciones más representativas de la provincia: Santafesina, Rosarina, Venadense, Cañadense, Noroeste, Oeste, Rafaelina y Oeste Santafesino.

Los encuentros se disputaron en los estadios de Unión, Banco Provincial y Rivadavia Juniors, con una destacada organización y un gran marco de público. El torneo sirvió para visibilizar el crecimiento del básquet femenino formativo en la provincia y para reunir a jóvenes talentos de distintas regiones.

La Asociación Venadense de Básquet integró la Zona B, junto a Rosarina, Cañadense y Santafesina B. El equipo, dirigido por Ignacio Maestrocóle y asistido por Victoria Sava, representó al sur santafesino con entusiasmo, entrega y compromiso.

El plantel estuvo conformado por:

Faustina Pascual, Camila Medina, Francesca Santuchi, Bianca Medina, Paulina Napoli, Alma Kimey Ale, Mayra Benetti, Pía Demarchi, Martina Conte, Victoria Mansilla, Virginia Visentín y Guillermina Buffa.

En su debut, la Venadense cayó ante Cañadense por 83 a 56, con buena labor de Pascual y Ale. En la segunda jornada, fue derrota frente a Santafesina B por 74 a 55, y en el cierre del grupo enfrentó a la potente Rosarina, que se impuso 94 a 43. Pese a los resultados, el grupo dejó una buena imagen colectiva y sumó experiencia frente a equipos con más rodaje competitivo.

🔹 RESULTADOS GENERALES DEL TORNEO

Zona A (Unión de Santa Fe):

Santafesina A 143–27 Oeste Santafesino

Noroeste 73–70 Santafesina A

Noroeste 110–25 Oeste Santafesino

Santafesina A 106–76 Rafaelina

Zona B (Banco y Rivadavia):

Cañadense 83–56 Venadense

Rosarina 99–52 Santafesina B

Santafesina B 74–55 Venadense

Rosarina 94–43 Venadense

Cañadense 71–66 Santafesina B

Con estos resultados, Noroeste y Santafesina A avanzaron por la Zona A, mientras que Rosarina y Cañadense lo hicieron por la Zona B.



🔹 SEMIFINALES

Santafesina A 70 – 65 Rosarina

Gran partido en el estadio de Unión, donde las dirigidas por Gimena Brondino superaron a las rosarinas y se metieron en la final.

Noroeste 82 – 48 Cañadense

El equipo del noroeste mostró contundencia y avanzó a la definición con autoridad.



🔹 TERCER PUESTO

Rosarina 76 – 60 Cañadense

El conjunto rosarino se subió al podio tras vencer a las cañadenses en un duelo parejo.



🏆 FINAL

Santafesina A 120 – 64 Noroeste



Con una actuación sobresaliente, las locales se tomaron revancha de la derrota en fase de grupos y se consagraron campeonas provinciales.

La figura del partido fue Caterina Beltramo (Santa Rosa), autora de 33 puntos, acompañada por Luisina Pasero (20) y Paloma Sánchez (19).

El plantel campeón estuvo conformado por jugadoras de Almagro, CUST, Gimnasia, Centenario y Santa Rosa.

Eva Prediger, Luisina Pasero, Paloma Sánchez, Caterina Beltramo, Helena Yenerich, Delfina Dorigo, Catalina Milocco, Nicolina Farías, Ornella Reghenaz, Luján Spies, Florencia Masueco, Pilar Vicino, Alma Pirola, Sofía Dupont. DT: Gimena Brondino. AT: Stefanía Junges. PF: Martina Díaz.

Para la Asociación Venadense, la participación fue altamente positiva. Las jugadoras vivieron un fin de semana de aprendizaje, integración y competencia, representando con orgullo a la región sur de Santa Fe.

“Más allá de los resultados, el balance es muy bueno. Las chicas disfrutaron del torneo, compartieron con otras asociaciones y crecieron en su experiencia deportiva”, señalaron desde el cuerpo técnico.

El Interasociaciones U13 volvió a demostrar que el básquet femenino santafesino está en expansión, con asociaciones comprometidas en fortalecer la base y formar nuevas generaciones de deportistas.