Premios, lágrimas y orgullo: la Sub 20 argentina cerró un Mundial inolvidable

El cierre del Mundial Sub 20 en Santiago de Chile dejó sentimientos encontrados para la Selección Argentina. El equipo dirigido por Diego Placente cayó 2-0 ante Marruecos en la final, pero se marchó con el reconocimiento del público y con dos distinciones individuales que reflejan el nivel del plantel.

Santino Barbi, arquero de Talleres de Córdoba, fue elegido como mejor arquero del campeonato, recibiendo el Guante de Oro tras una actuación sobresaliente. Sus intervenciones fueron decisivas durante todo el torneo, especialmente en las fases eliminatorias, donde alcanzó una marca histórica: 393 minutos sin recibir goles, el registro más alto de un guardameta argentino en la categoría. Conmovido, subió al podio con los ojos vidriosos, en una imagen que simbolizó la entrega de todo el grupo.

Por su parte, Milton Delgado, mediocampista de Boca Juniors, fue galardonado con el Botín de Bronce, premio que reconoce su regularidad y aporte ofensivo. Delgado fue uno de los motores del mediocampo, combinando despliegue y técnica en los momentos más exigentes del certamen.

Entre las escenas más emotivas del cierre, se destacó la de Maher Carrizo, quien se derrumbó en el césped al sonar el pitazo final y fue contenido por el ayudante técnico Chino Garcé, en una postal que conmovió a todos.

Pese a la derrota, la Selección Sub 20 dejó una huella imborrable. Marruecos celebró su primer título mundial, pero Argentina se llevó algo igual de importante: la certeza de que su futuro futbolístico está en buenas manos.