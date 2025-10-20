Premios, lágrimas y orgullo: la Sub 20 argentina cerró un Mundial inolvidable

Raphinha y Ferran seguirán afuera y no jugarán ante Olympiacos
Ambos delanteros continúan con molestias físicas y Flick decidió no arriesgarlos antes del Clásico. El técnico confía en tenerlos disponibles ante Real Madrid.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.Deportes20/10/2025GASTON PAROLA
El cierre del Mundial Sub 20 en Santiago de Chile dejó sentimientos encontrados para la Selección Argentina. El equipo dirigido por Diego Placente cayó 2-0 ante Marruecos en la final, pero se marchó con el reconocimiento del público y con dos distinciones individuales que reflejan el nivel del plantel.
Santino Barbi, arquero de Talleres de Córdoba, fue elegido como mejor arquero del campeonato, recibiendo el Guante de Oro tras una actuación sobresaliente. Sus intervenciones fueron decisivas durante todo el torneo, especialmente en las fases eliminatorias, donde alcanzó una marca histórica: 393 minutos sin recibir goles, el registro más alto de un guardameta argentino en la categoría. Conmovido, subió al podio con los ojos vidriosos, en una imagen que simbolizó la entrega de todo el grupo.
Por su parte, Milton Delgado, mediocampista de Boca Juniors, fue galardonado con el Botín de Bronce, premio que reconoce su regularidad y aporte ofensivo. Delgado fue uno de los motores del mediocampo, combinando despliegue y técnica en los momentos más exigentes del certamen.
Entre las escenas más emotivas del cierre, se destacó la de Maher Carrizo, quien se derrumbó en el césped al sonar el pitazo final y fue contenido por el ayudante técnico Chino Garcé, en una postal que conmovió a todos.
Pese a la derrota, la Selección Sub 20 dejó una huella imborrable. Marruecos celebró su primer título mundial, pero Argentina se llevó algo igual de importante: la certeza de que su futuro futbolístico está en buenas manos.
El astro firmó una extensión que lo vincula al equipo hasta 2028 y refuerza las aspiraciones de Houston de pelear por el título.
El campeonato llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para su 20ª fecha. Franco Colapinto dirá presente junto a Alpine en una cita clave antes del cierre de temporada.
Futbolistas de Primera División detuvieron el juego durante quince segundos en rechazo a la decisión de disputar el Barcelona-Villarreal en Estados Unidos. La AFE exige diálogo y transparencia.
El exarquero y campeón mundial con Brasil criticó duramente al delantero de Santos por su bajo nivel y sus constantes lesiones.
Juan Iglesias y Unai Elgezabal criticaron al brasileño del Real Madrid por su comportamiento durante el triunfo merengue en el Coliseum Alfonso Pérez. “Debe hacer autocrítica y aprender a respetar”, señalaron.
De la estadística goleadora a las joyas perdidas que hoy brillan fuera de Liniers.
El cierre del paso fronterizo por seguridad afectó a más de 3.000 personas. El servicio de cruce por el puerto Chalanas permanecerá suspendido hasta nuevo aviso.
Un grupo comando robó joyas de “valor inestimable” de la colección de la Corona Francesa en el Museo del Louvre. Utilizaron una grúa, actuaron en siete minutos y escaparon en moto.
Ni la intervención del Tesoro de Estados Unidos logró contener la presión sobre el dólar. En plena previa electoral, crece la demanda para atesoramiento y se multiplican las voces que piden un sinceramiento del tipo de cambio.
Con gran participación, la feria volvió a convertirse en un punto de encuentro entre emprendedores, vecinos y autoridades. La diputada Sofía Galnares acompañó la jornada.
El siniestro ocurrió anoche y demandó más de tres horas de trabajo para controlar las llamas. No se registraron heridos.
La candidata a diputada nacional por Fuerza Patria encabezó un acto en Venado Tuerto junto a militantes y referentes de todo el departamento General López, en el tramo final de la campaña.
Culminó la fase regular del torneo y quedaron confirmados los equipos que pelearán por el título y los que descendieron a la Primera “B”.