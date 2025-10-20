Arturo Vidal provocó a la Argentina tras el título de Marruecos Sub 20

Raphinha y Ferran seguirán afuera y no jugarán ante Olympiacos
Ambos delanteros continúan con molestias físicas y Flick decidió no arriesgarlos antes del Clásico. El técnico confía en tenerlos disponibles ante Real Madrid.
Deportes20/10/2025
La Selección Argentina Sub 20 cayó 2-0 ante Marruecos en la final del Mundial disputada en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Sin embargo, la noticia no solo giró en torno al resultado deportivo: el foco se trasladó a Arturo Vidal, quien celebró abiertamente el título del conjunto africano.
El mediocampista de Colo Colo compartió en su cuenta de Instagram una historia mostrando el segundo gol marroquí, convertido por Yassir Zabiri, y acompañó el video con emojis de aplausos, la bandera de Marruecos y una cara con corazones. La publicación fue interpretada por los hinchas argentinos como una provocación, en el marco de las históricas chicanas futbolísticas entre Chile y Argentina.
El “Rey Arturo” ya había protagonizado cruces mediáticos con jugadores y fanáticos argentinos, y esta nueva aparición reavivó viejas rivalidades en redes sociales. Marruecos, por su parte, logró su primer título mundial en la categoría, mientras que el equipo dirigido por Diego Placente culminó una destacada campaña que no pudo coronar en la final.
